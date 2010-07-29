تحریمها تاثیری در عقاید ملت ایران ندارد/ در مقابله با جنگ نرم موفق عمل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی بعد از ظهر پنجشنبه در سومین یادواره شهدای بخش لایی و یادمان آیت الله لائینی از روحانیان برجسته شهرستان نکاء اظهار داشت: درطول دوران اصلاحات مسیر انقلاب با رفتار برخی افراد دچار مشکل شده بود و در برخی موارد با انحرافاتی مواجه بود.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه خون های پاک شهدا سبب بیمه و تداوم انقلاب اسلامی در سی سال اخیر شده است، تصریح کرد: شهدا با عملکرد مثبت خود در پاسداری از انقلاب ره صد ساله را یک شبه سپری کردند.

مصلحی با بیان اینکه ریزش و خیزش هایی در مسیر انقلاب اسلامی وجود داشته که انقلاب را در مسیر تعالی با مشکلات کوچکی مواجه کرده است، یادآور شد: این چالش ها ناشی از دنیا طلبی و دیدگاه مادی برخی از مدیران اصلاح طلب در ادوار گذشته بود.

وی با اعلام اینکه در طول ادوار انقلاب اسلامی دو دسته بر مسند و برای دفاع از آرمانهای انقلاب، امام و شهداء تلاش می کردند،افزود: متاسفانه عده ای که خود را طرفدار ارزشها و بدهکار انقلاب می دانستند درجریان بعد از انتخابات دچار گمراهی شدند.

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه دشمن در موقعیت فعلی قصد دارد با اعمال تحریم های متفاوت تاثیری در افکار ملت ایران ایجاد کند، تصریح کرد: ملت ایران طعم تحریم ها را از زمان طاغوت، دوران جنگ و در برهه کنونی تجربه کرده که هیچ یک از این تحریم ها نتوانسته ملت ایران را به زانو درآورد.

مصلحی تاکید کرد: از حیث تحریم فقط شاهد سرو صدا بی مورد دشمن هستیم که این عده در عمل نمی توانند هیچ اقدامی علیه ایران صورت دهند.

وی با اشاره به افزایش روزافزون توان دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی ایران افزود: وزارت اطلاعات در مقوله جنگ نرم و مقابله با دشمن در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و اطلاعات بسیار قوی عمل می کند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه دستگیری ریگی سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور نشان دهنده ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه امنیتی ایران است، اظهار داشت: ملت بزرگ ایران همواره خود را آماده برخورد با توطئه ها و ترفندهای درصحنه های مختلف می کنند.