بهمن محصص هنرمند نقاش و مجسمه ساز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محصص از هنرمندان پیشکسوت هنرهای تجسمی ایران بود، که شب گذشته ششم مرداد ماه در منزل خود در شهر رم دارفانی را وداع گفت. این هنرمند به دلیل کهولت سن و عوارض ناشی از بیماری ریوی فوت کرده است.

محصص متولد 1310 رشت بود که در طی سال‌های گذشته بارها به خانه‌اش در تهران رفت‌وآمد داشت اما کمتر کسی از وی خبر داشته است. وی درسال 1333 به اروپا سفر کرده و در ایتالیا ساکن شد و در آکادمی هنر رم پیش فروچیو فراتزی به آموختن هنر مشغول شد. حاصل این دوره از زندگی وی چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج ایتالیا و شرکت در نمایشگاه‌هایی چون بینال ( دوسالانه ) ونیز، سائو پائولو و پاریس بود.

مدتی پیش بخشی از نقاشی‌های محصص از گنجینه‌ موزهای جهان‌نما کاخ نیاوران خارج و رونمایی شدند. همچنین این هنرمند آثاری از "ایتالو کالوینو"، "لوییچى پیراندللو"، "مالا پارته" و "ژان ژنه" و... را به قلم خود به فارسی برگردانده است.

مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید متعاقبا اعلام می شود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده و همکاران محترم این مرحوم تسلیت می‌گوید.

