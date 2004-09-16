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۲۶ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۱۳

وزارت كشور عراق ربوده شدن دوآمريكايي و يك انگليسي را تاييد كرد

سخنگوي وزارت كشور عراق امروز پنجشنبه ربوده شدن دو آمريكايي و يك انگليسي را درشهر بغداد تاييد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري  فرانسه، سرهنگ عدنان عبدالرحمان سخنگوي وزارت كشورعراق با اعلام اين خبر افزود: شركت عراقي كه اين سه تن درآنجا كار مي كردند  به ما اطلاع دادند كه دو آمريكايي و يك انگليسي ناپديد شدند.

وي بدون اشاره به توضيح بيشتر درمورد كارآنها اعلام كرد : سه تبعه خارجي با شركتهاي خدماتي كشورهاي خليج فارس قرارداد همكاري بسته بودند.

سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد هم اعلام كرد: مسئولان سفارت درمورد ربوده شدن دو آمريكايي تحقيق خواهند كرد.

ريچارد شمررافزود: وزارت كشور عراق ربوده شدن دو تبعه اين كشور را به ما اطلاع داده  و ما تلاش مي كنيم درمورد آن تحقيق كنيم .

سخنگوي سفارت انگليس هم گفت : سفارت ازربوده شدن يك انگليسي در بغداد اطلاع يافته و براي يافتن جزييات از سرنوشت وي تلاش مي كند.

شاهدان عيني گفت: افراد نقابدارمسلح سه خارجي را سواربريك خودرو كرده و به مكان ناملعومي منتقل كردند.

 

کد مطلب 112507

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