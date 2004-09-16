وزارت كشور عراق ربوده شدن دوآمريكايي و يك انگليسي را تاييد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سرهنگ عدنان عبدالرحمان سخنگوي وزارت كشورعراق با اعلام اين خبر افزود: شركت عراقي كه اين سه تن درآنجا كار مي كردند به ما اطلاع دادند كه دو آمريكايي و يك انگليسي ناپديد شدند.

وي بدون اشاره به توضيح بيشتر درمورد كارآنها اعلام كرد : سه تبعه خارجي با شركتهاي خدماتي كشورهاي خليج فارس قرارداد همكاري بسته بودند.

سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد هم اعلام كرد: مسئولان سفارت درمورد ربوده شدن دو آمريكايي تحقيق خواهند كرد.



ريچارد شمررافزود: وزارت كشور عراق ربوده شدن دو تبعه اين كشور را به ما اطلاع داده و ما تلاش مي كنيم درمورد آن تحقيق كنيم .

سخنگوي سفارت انگليس هم گفت : سفارت ازربوده شدن يك انگليسي در بغداد اطلاع يافته و براي يافتن جزييات از سرنوشت وي تلاش مي كند.

شاهدان عيني گفت: افراد نقابدارمسلح سه خارجي را سواربريك خودرو كرده و به مكان ناملعومي منتقل كردند.