بزرگترین مجموعه ورزشی جانبازان کشور در جنوب تهران بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، مجتبی عبدالهی شهردار منطقه 20 ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگی های خاص این مجموعه ورزشی گفت: ورزشگاه چند منظوره جانبازان در زمینی به مساحت 23هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان احداث شده است و با توجه به امکانات و تجهیزاتی که برای جانبازان و معلولان جانمایی شده است یکی از بزرگترین و بی نظیرترین مجموعه های ورزشی اختصاصی جانبازان محسوب می شود.

عبداللهی افزود: در طبقات مختلف ورزشگاه سالن های بدنسازی، تیراندازی، پینگ پنگ، شطرنج، سالن فوتسال، والیبال، بسکتبال و مجموعه استخر سونا با رعایت استانداردهای جانبازان احداث شده است.

یکی از بخشهای جالب مجموعه ورزشی احداث پیست ویلچررانی در پشت بام ورزشگاه و رمپ های بین طبقات است که برای برگزاری مسابقات ویلچررانی جانبازان و معلولان تجهیز شده است.

عبداللهی خاطر نشان کرد: باتوجه به شرایط خاص جانبازان، سالن هیدروتراپی، کلاس های آموزشی، اتاق امداد، کتابخانه، سالن همایش، گالری و سایت کامپیوتر نیز در این مجموعه پیش بینی شده است که ورزشکاران در کنار برنامه های ورزشی از امکانات فرهنگی آن نیز می توانند بهره مند شوند.

شهردار منطقه 20 گفت: برای احداث ورزشگاه جانبازان تمامی استانداردها مطابق الگوهای جهانی رعایت شده است تا برای جانبازان قابل دسترس و ایمن باشد.

وی از تملک زمین مجاور ورزشگاه خبر داد و افزود: بنا به دستور شهردار تهران و تاکید وی برای تکریم جانبازان قصد داریم پس از تملک، این مکان را به استراحت گاه و محل اسکان موقت جانبازان تبدیل کنیم تا شرایط مناسبی برای استراحت و تفریح این افراد فراهم شود.

در حال حاضر تمامی ساختمان های نواحی شهرداری، مراکز فرهنگی ورزشی و خدماتی منطقه برای تسهیل رفت وآمد معلولان وجانبازان تجهیز شده است.