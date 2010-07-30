کسری هفت هزار میلیارد ریالی سازمان بیمه خدمات درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی اظهار داشت: علت این امر عدم تناسب حق سرانه مصوب با رشد هزینه های درمانی درسال های اخیر است.

وی افزود: با توجه به کسری اعتبار مزبور سازمان در اجرای کامل تعهدات خود بر اساس قانون بودجه سال 89 کل کشور مبنی بر پرداخت 60% صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد ظرف مدت دو هفته بعنوان علی الحساب با مشکل مواجه می شود و این امر سبب نارضایتی موسسات تشخیصی و درمانی و به تبع آن بیمه شدگان می شود که اکثرا از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.

حافظی اضافه کرد: سازمان بیمه خدمات درمانی برنامه های مختلفی را در سال جاری در دست اجرا دارد که از جمله آن می توان به برنامه بیمه روستائیان و عشایر، پزشک خانواده در شهرهای کمتر از 50 هزار نفر، جایگزینی کارت ملی بجای دفترچه بیمه، گسترش بیمه ایرانیان، تحت پوشش در آوردن خدمات پیشگیری وغربالگری بیماریهای مزمن وصعب العلاج اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی تاکید کرد: مکاتبات و مذاکرات با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شده و امید است با اهتمام دولت دیون و کسری اعتبار سازمان بیمه خدمات درمانی تامین پرداخت شود.



