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۸ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

از سوی سازمان سنجش؛

کتاب انتخاب رشته، انتخاب آینده منتشر شد

کتاب انتخاب رشته، انتخاب آینده منتشر شد

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور راهنمایی و هدایت داوطلبان در انتخاب رشته صحیح همانند سالهای گذشته اقدام به انتشار و ویرایش جدید کتاب "انتخاب رشته، انتخاب آینده" کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاوی مطالبی در خصوص کلیات انتخاب و اهمیت آن در تعیین سرنوشت داوطلبان، شناخت رشته های تحصیلی، شیوه های پذیرش دانشجو، شناخت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دوره های تحصیلی، نکات فنی انتخاب رشته، بومی گزینی، نحوه استفاده از انتخاب های دیگران و اطلاعات تکمیلی دیگر در خصوص انتخاب رشته است که می تواند داوطلبان، مشاوران و والدین را در فرایند دشوار انتخاب رشته یاری کند.

این کتاب به همراه "نرم افزار سامان رشته" عرضه شده است که اطلاعات تکمیلی را در مورد انتخاب رشته و انتخاب‌های داوطلبان در آزمون سال 1388 در بر دارد.

کد مطلب 1125144

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