کتاب انتخاب رشته، انتخاب آینده منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاوی مطالبی در خصوص کلیات انتخاب و اهمیت آن در تعیین سرنوشت داوطلبان، شناخت رشته های تحصیلی، شیوه های پذیرش دانشجو، شناخت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دوره های تحصیلی، نکات فنی انتخاب رشته، بومی گزینی، نحوه استفاده از انتخاب های دیگران و اطلاعات تکمیلی دیگر در خصوص انتخاب رشته است که می تواند داوطلبان، مشاوران و والدین را در فرایند دشوار انتخاب رشته یاری کند.

این کتاب به همراه "نرم افزار سامان رشته" عرضه شده است که اطلاعات تکمیلی را در مورد انتخاب رشته و انتخاب‌های داوطلبان در آزمون سال 1388 در بر دارد.