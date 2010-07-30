حسین محجوبی، نقاش و از دوستان خانوادگی محصص در مورد آخرین ملاقاتش با بهمن محصص به خبرنگار مهر گفت: شاید به دلیل روحیه هنری که در خانواده محصص وجود داشت، بیشتر افراد این خاندان گوشه‌گیر بودند و کمتر با کسی حرف می‌زدند به همین دلیل ما کمتر از اوضاع بهمن خبر داشتیم. تا اینکه دو سال قبل وقتی به تهران آمده بود با وی در هتل هما ملاقات داشتم.

وی افزود: بهمن به تهران آمده بود و قرار بود یکی از مجسمه‌های قدیمی‌اش را بفروشد که در نهایت هم برسر قیمت نتوانست با خریدار به توافق برسد.

محجوبی در مورد شخصیت بهمن محصص عنوان کرد: او خیلی کم حرف می‌زد و اصولا حوصله حرف زدن نداشت تا آنجا که من کمتر جرئت می‌کردم در مورد حال و اوضاع آن روزهایش در رم بپرسم. خیلی کم به ایران می‌آمد و زمانی هم که فرصتی پیش می‌آمد تا یکدیگر را ملاقات کنیم، زیاد در مورد زندگی‌اش نمی‌پرسیدم. در آخرین دیدار هم بیشترین حرف‌های ما در مورد فروش همان مجسمه بود.

این نقاش سپس به ذکر خاطره‌ای از دوران دوستی‌اش با محصص اشاره کرد: او و آیدین آغداشلو از شاگردان خوب حبیب محمدی یکی از استادان نقاشی در رشت بودند. من آن زمان در لاهیجان زندگی می‌کردم و گاهی که آنها کلاس داشتند به رشت می‌آمدم و مخفیانه کلاس‌های آنها را دنبال می‌کردم. می‌دیدم که این دو جز نقاشان خوب هستند و به همین دلیل هم بود که بهمن تصمیم گرفت برای تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا به تهران برود.

وی همچنین در مورد آثار محصص گفت: کارهایش شاخص بودند اما در کل انسان را غم‌انگیز می‌دید. چهره انسان‌ها و پرنده‌هایی که در آثارش وجود داشتند، نوعی حالت بدبینی به انسان و گرفتاری‌های او را نشان می‌داد. بدبختی را بیشتر از خوشبخی می‌دید. پرنده‌های آثارش مانند بازهایی مسخ شده بودند.

بهمن محصص، نقاش و مجسمه‌ساز از هنرمندان پیشکسوت هنرهای تجسمی ایران بود، که ششم مرداد ماه در منزل خود در شهر رم دارفانی را وداع گفت. این هنرمند به دلیل کهولت سن و عوارض ناشی از بیماری ریوی فوت کرد.

محصص متولد 1310 رشت بود که در طی سال‌های گذشته بارها به خانه‌اش در تهران رفت‌ و آمد می‌کرد اما کمتر کسی از وی خبر داشت. وی درسال 1333 به اروپا سفر کرد و در ایتالیا ساکن و در آکادمی هنر رم نزد فروچیو فراتزی به آموختن هنر مشغول شد.

حاصل این دوره از زندگی وی چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج ایتالیا و شرکت در نمایشگاه‌هایی چون دوسالانه ونیز، سائو پائولو و پاریس بود.

مدتی پیش بخشی از نقاشی‌های محصص از گنجینه‌ موزه جهان‌نمای کاخ نیاوران خارج و رونمایی شدند. همچنین این هنرمند آثاری از ایتالو کالوینو، لوییچى پیراندللو، مالا پارته و ژان ژنه و... را به قلم خود به فارسی برگردانده است.