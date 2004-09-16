خدا كند پرونده ما به شوراي امنيت برود تا بفهميم رضايت غرب موقعي حاصل مي شود كه آنها آقا باشند و ما نوكر

مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: اگر تا قيامت هم بخواهيم ثابت كنيم كه ما به دنبال صلح و آسايش كشورها هستيم، باز هم آنها چيزي خلاف آن را تبليغ خواهند كرد و ما را به ارجاع پرونده به شوراي امنيت تهديد مي كنند اما دشمنان بايد بدانند كه ملت ما ملت روزه است و از حصر اقتصادي نمي ترسد و در صورت دخات نظامي ، نظاميان دشمن را دفن خواهند كرد.

نائب رئيس كميسيون اصل نود مجلس گفت: خدا كند رفتار غيرقانوني و سلطه جويانه اين مدعيان دروغين صلح و امنيت در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي هر چه زودتر به آنجا برسد كه آنان كينه اي كه در دل نسبت به ما دارند بروز دهند تا مسئولين دست از رفتار مماشات گونه با آمريكا و متحدان اروپائيش بردارند.

وي با بيان اينكه 3 كشور اروپايي همواره دشمني خود را از طريق راه هاي ديپلماتيك دنبال مي كنند افزود : انگليس، آلمان و فرانسه به دنبال آن هستند كه با سرگرداني ما در موضوعاتي چون فعاليت هاي هسته اي در مجامع بين المللي حداكثر امتياز را از ما گرفته و ضرباتي كاري بر ما وارد كنند.

كوچك زاده با يادآوري خاطره تسخير لانه جاسوسي آمريكا اظهار داشت: وقتي پس از تسخير لانه جاسوسي رابطه ايران و آمريكا قطع شد حضرت امام خميني(ره) مطلبي با اين مضمون فرمودند كه : " خدا را شكر مي كنيم؛ ما رابطه با آمريكا را مي خواهيم چه كنيم ؛ آنها به ما نياز دارند " و اكنون دقيقا همان جريان در ذهن من تداعي مي شود.

اين نماينده با بيان اين مطلب كه خدا كند رابطه ما با انگليس همانند رابطه با آمريكا قطع شود، گفت: آمريكا و انگليس همواره نشان داده اند كه به دنبال رابطه و احترام متقابل با ايران نيستند و رضايت آنها فقط زماني جلب خواهد شد كه آنها آقايي كنند و ما نوكري.

نائب رئيس كميسيون اصل نود افزود: كساني كه به نمايندگي از ملت قهرمان و غيرتمند ايران در مجامع بين المللي شركت مي كنند، وظيفه دارند كه عزت اين ملت بزرگ را در نظر داشته و شرف و اقتدار موكلين خود را زير پا نگذارند.

كوچك زاده تصريح كرد: اگر خداي ناكرده قطعنامه اي عليه منافع و عزت ايران در شوراي حكام منتشر شود هيچ يك از نمايندگان مجلس با اين قطعنامه موافقت نخواهند كرد و به شدت با آن برخورد خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: اگر در نشست وين حقوق مصرح ما در معاهده NPT كه تجهيز و ياري ايران در دستيابي به تكنولوژي صلح آميز هسته اي است توسط كشورهاي دارنده اين صنعت تامين نشود، ضرورتي ندارد كه ما بيش از اين به صورت يكجانبه خود را نسبت به تعهدات NPT پايبند بدانيم.