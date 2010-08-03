اهم برنامه ‌های جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در یزد اعلام شد

محمود عالیشوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: برگزاری مسابقه خوشنویسی رضوی در مدارس راهنمایی استان یزد، اجرای مراسم افتتاحیه در فضای باز و ملبس شدن کادر اجرایی جشنواره به لباس خادمان امام رضا (ع) با عنوان خادمان فرهنگی آن حضرت، چاپ کتاب نفیس حاوی آثار هفت دوره جشنواره و برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی رضوی دوره هشتم در مراکز استان‌ها از مهمترین برنامه‌ های این دوره از جشنواره خوشنویسی رضوی در استان یزد است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره خوشنویسی رضوی در آبان‌ ماه سال جاری در یزد خاطرنشان کرد: سطح جوایز این جشنواره در سال جاری ارتقاء و افزایش یافته است.

عالیشوندی افزود: افزایش جوایز هشتمین جشنواره ملی رضوی در ارتقای سطح جشنواره موثر است به همین دلیل امسال تصمیم گرفته شد در سطح جوایز افزایش چشمگیری صورت گیرد.

وی بیان داشت: در سال آینده نیز جوایز معنوی نظیر سفر حج و عتبات عالیات در کنار جوایز مادی به برگزیدگان جشنواره‌های داخلی تعلق خواهد گرفت.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: در راستای غنی‌سازی بخش محتوایی جشنواره، امسال بخش ویژه اساتید در کنار بخش مسابقه برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس، تمامی استادان خوشنویسی کشور برای حضور در این بخش دعوت خواهند شد.