جنگ ، آمريكا را در سراسر جهان منفور و مطرود ساخت

به گزراش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه لبناني ديلي استار فيندلي در اين تحليل خود مي نويسد كه بوش آمريكا را در معرض خطر قرار داده ، آمريكا بيش از هميشه مقروض شده و از هر زمان ديگري بيشتر مورد تحقير واقع شده است.

وي مي افزايد :"رياست جمهوري بوش با اشتباهات احمقانه اي همراه بوده است. بوش در عكس العمل خود به مساله 11 سپتامبر اصول اصلي و دكترينها را كنار گذاشت و به درخواست ايشان كنگره بزدل به او قدرت وسيعي داد. بوش با يك اقدام امپرياليستي يك سال بعد از 11 سپتامبر اعلام كرد كه ايالات متحده خود بر آن است تا پليس جهان شود و دنيا را بر وفق مراد و در راستاي اهداف خود بنا كند. بوش اقتدار ملي و ديگر قوانين حياتي بين الملل را با تاكيد بر حق خود براي حمله به يك كشور ديگر در هنگاميكه آمريكا با تهديد امنيتي روبرو مي شود، به زباله دان انداخت. بوش اعلام كرد كه سازمان ملل و ديگر مؤسسات بين المللي يا بايد از او پيروي كنند يا عنصر نامطلوب تلقي مي شوند".

به گزارش مهر فيندلي در ادامه تحليل خود مي نويسد كه متاسفانه منظور بوش همان بود كه اعلام كرد. فيندلي مي گويد كه بوش بدون ادا كردن تدابير ديپلماتيك آمريكا را به يك ميدان عظيمي از جنگهاي پيشگيرانه وارد كرد و به عراق و افغانستان حمله نمود.

وي ميگويد:"اين حملات مشكلات قبلي را حل نكرده باقي گذاشت وبلحاظ مالي مشكلات جديدي راهم ايجاد نمود. آنها اخيراً يك هزار آمريكائي را در جنگ عراق كشتند و در اين پيكار حداقل 13 هزار آمريكائي و افغاني به قتل رسيدند و هزار نفر ديگر نيز شديداً مجروح و زخمي شدند خانواده هاي بي شماري در تمام جبهه ها به طرز وحشتناكي دچار ترس و وحشت شدند و خانه و كاشانه آنها ويران گرديد".

وي افزود كه جنگ ، آمريكا را در سراسر جهان بويژه در بين يك ميليارد و 300 ميليون مسلمان جهان منفور و مطرود ساخت و در داخل به جاي افزايش مالياتها بوش به كاهش آنها اقدام كرد كه اين مسئله مي تواند سنگيني هزينه هاي جنگ عراق را بر دوش نسلهاي آينده بيشتر كند. بوش همواره به شيوه خود به توجيه جنگ مي پردازد. وي ابتدا اعلام نمود كه جنگ براي خلاصي از سلاحهاي كشتار جمعي صدام حسين است وقتي ديكتاتور دستگير شد بوش موضع خود را تغيير داد و اعلام كرد كه جنگ لازم بود تا دموكراسي و آزادي را براي عراقيها به ارمغان بياورد.

گزارش مهر مي‌افزايد اين نماينده سابق كنگره مي گويد كه مردم عراق چگونه مي توانند وعده هاي بوش را باور كنند؟ آنها نيازمند اين هستند تا به اطراف خود نگاه كنند و در همسايگي خود در فلسطين ببينند كه چگونه آمريكا از لحاظ مالي ، سياسي و نظامي به حمايت از اسرائيل مي پردازد ، رژيمي كه مدت زماني طولاني است دست به جنايت مي زند و برادران عراقي ها را در فلسطين از دست يافتن به آزادي و دموكراسي محروم كرده است. حال عجيب نيست كه شبه نظاميان در عراق عليه تداوم اشغال دست به حمله مي زنند.

نويسنده كتاب جنجالي"آنها جرات سخن گفتن دارند" اظهار مي دارد كه طرح بوش براي دور بعدي ، مبارزه نظامي بيشتر است و مي خواهد دست به تغيير حكومتهاي ايران و سوريه بزند وبا صحبتهاي تند اقدام به تهديد آنها مي كند و براي اين منظور اخيراً تائيديه كنگره را نيز دريافت كرده است و در اين راه آماده مي شود. براي محك خطر حمله به ايران بايد به وي ياد آوري شود كه در حمله 1980 عراق عليه ايران ، آن كشوردر دفاع موفق از تهران يك ميليون كشته در مقابل اين حملات داد".

اين سياستمدار كهنه كار در ادامه اذعان مي كند :"به نظر مي رسد كه بوش از ماهيت تروريسم بي اطلاع است. وي مي گويد كه تروريستها از آمريكاي آزاد متنفرند. مسخره است ، واقعيت اين است كه آنها از سياست ما در خاورميانه، بيزار هستند نه از آزادي ما. تروريسم ريشه در درد و رنج عميق ، تحقير اصول بشري ، ناسيوناليسم ومذهب دارد. سياست بوش در راستاي مبارزه با تروريسم حتي يك گام كوچكي هم در راستاي كاهش اين درد و رنجها بر نداشته است. شايد او از رنجش اسرائيل در هراس است گرچه تاكنون دو آتشه ترين صهيونيستها هم بايد بدانند كه اسرائيلي ها تا زمانيكه دست به ترور فلسطينيان مي زنند هرگز نمي توانند از ترور در امان باشند".

به گزارش مهر اين نويسنده و منتقد سياستهاي آمريكا در تحليل خود مي نويسد كه "جنگ افروزي بايد يكي از مهمترين مسائل انتخابات رياست جمهوري باشد اگر بوش انتخاب شود جنگ بيشتري براه خواهد انداخت. چون وي به خاطر اينكه از جنگ ويتنام گريخته درد سربازان را درك نمي كند".

اين نويسنده گرچه خود از جمهوريخواهان است و در دوره قبل انتخابات رياست جمهوري آمريكا به شيوه اخير از انتخاب بوش حمايت كرده بود و از مسلمانان آمريكا خواسته بود براي حل مشكل فلسطين به بوش راي دهند ليكن در طي اين دوره با مشاهده سياست هاي بوش به يكي از منتقدين وي تبديل شده و بنظر ميرسد كه چنين اظهار نظري از سوي فيندلي كه در محافل سياسي آمريكا فرد شناخته شده مي باشد، نشان از تلاش وي براي جلب نظر اقليت عظيمي از مسلمانان آمريكا به نفع نامزد دموكراتها باشد وي در ادامه مطلب، كري را به خاطر فردي كه در جنگ ويتنام شركت كرده و فردي جنگ ديده است و به مشكلات جنگ واقف است فردي قابل اعتماد مي داند.

پل فيندلي علاوه بر فعاليتهاي سياسي و نمايندگي كنگره چندين كتاب از جمله :"آنها جرات دارند سخن بگويند: افراد و نهادهائي كه با لابي اسرائيل به مقابله بر مي خيزند "،"فريبهاي عمدي"و"سكوت بيشتر جايز نيست: مقابله با تصاوير دروغين آمريكا در باره اسلام" نوشته است و وي در هنگام نمايندگي خود در كنگره به بعضي از كشورهاي عربي خاورميانه سفر كرده و يكي از منتقدين اصلي سياست آمريكا در رابطه با اسرائيل و لابي اسرائيل در آمريكا بود و به خاطرديدگاههايش مورد خشم لابي ايپك قرار گرفت و از راهيابي به كنگره بازماند.