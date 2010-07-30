اولین نماز جمعه شهر شیبان اهواز اقامه شد

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عملیات احداث مصلای نماز جمعه شهر شیبان از حدود یک سال قبل آغاز شد که خوشبختانه اکنون عملیات ساخت آن پایان یافته و امروز مردم این شهر اولین نماز جمعه شهر خود را به امامت آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان اقامه کردند.

وی افزود: حجت الاسلام عبدالرضا حسینی نیا به عنوان امام جمعه شهر شیبان انتخاب شده و از این پس وی امامت جمعه این شهر را به عهده خواهد داشت.

فرماندار اهواز توضیح داد: شیبان شهری است در استان خوزستان که در بخش باوی شهرستان اهواز قرار گرفته است این شهر در سال ۱۳۸۵، تعداد 23 هزار و 200 نفر جمعیت داشته است.