سه توصیه به دانشجویان مسافر هند/ هند را برای کار در رستوران انتخاب نکنید!

محمد حسین کریم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمایل پذیرفته شدگان بورسیه دولتی ایران برای اخذ پذیرش در برخی دانشگاههای معتبر و ممتاز و رشته های مورد نیاز کشور در هند نسبت به سایر کشورها قابل توجه است.

وی ادامه داد: از یک طرف امکان تحصیل این پذیرفته شدگان بورسیه دوره دکتری در برخی کشورها بویژه در انگلستان، آمریکا و کانادا دیگر میسر نیست و استرالیا نیز که سخت گیری می کند و به دانشجویان ایرانی به عنوان منبع ارزی یا مغزی نگاه می کند لذا اخذ پذیرش در دانشگاههای معتبر و ممتاز هند به عنوان یک گرایش قابل توجه در بین دانشجویان بورسیه دکتری اعزام به خارج از کشور مطرح است.

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران با طرح سه توصیه به پذیرفته شدگان بورسیه دکتری اعزام به خارج گفت: به این پذیرفته شدگان تأکید می شود که هند جای کار کردن نیست و اگر فکر کار کردن و کسب درآمد در ذهن دارند از اخذ پذیرش در دانشگاههای هند پرهیز کنند.

وی افزود: اگر فردی این برنامه ریزی را دارد که صبحها درس بخواند و بعد از ظهر و شب را در بخش خصوصی، رستوران، پمپ بنزین، مهمانسرا و ... کار کند بهتر است هند را برای ادامه تحصیل انتخاب نکند.

کریم، تسلط به زبان انگلیسی را یکی از ضروریات موفقیت برای افرادی دانست که قصد اخذ پذیرش از دانشگاههای هند را دارند و به مهر گفت: به پذیرفته شدگان بورس دکتری اعزام به خارج از کشور توصیه شد تا اگر قصد انتخاب دانشگاههای هند را دارند از بین 34 دانشگاه عالی هند پذیرش بگیرند.

محمد حسین کریم درباره رده بندی دانشگاههای هند گفت: از میان 400 دانشگاه هند مدارک 100 دانشگاه که در رده های A و B و C (عالی، خوب و متوسط) قرار دارند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران ارزیابی می شوند.