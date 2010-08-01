استقلال فکری دانشجو مهمترین رکن نظام آموزشی است

دکتر نیک زنگ ویل در مورد اینکه آیا مدرس به لحاظ اخلاقی مجاز به طرح و دفاع از دیدگاهها و مواضع شخصی خود در کلاس درس است یا نه، به خبرنگار مهر گفت: در سطوح آموزشی لیسانس طرح دیدگاههای شخصی درست به نظر نمی‌رسد. در این سطوح مدرس باید سعی کند در طرح دیدگاههای مختلف بی طرف باشد.

طرح دیدگاههای متفاوت باید مبتنی بر اصل انصاف باشد

وی تصریح کرد: او باید دیدگاههای متفاوت و گوناگون را در کمال انصاف بیان و به دانشجویان اجازه دهد دیدگاههای خود را مطرح، مواضع خود را درباره آن دیدگاهها روشن و به دفاع از مواضع خود بپردازند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: در این سطوح بطور معمول دانشجو تحت تأثیر دیدگاه استاد خود قرار دارد و معمولاً دیدگاه استاد را به عنوان دیدگاه قابل قبول بر می‌گزیند. او سعی می کند دیدگاههای متعارض استاد را همگرا و منسجم کند و در نهایت امر از آن تأثیر بگیرد.

طرح مواضع شخصی استاد در دوره لیسانس استقلال فکری دانشجو را می‌گیرد

مؤلف "آفرینش زیبایی شناختی" در ادامه تصریح کرد: به عبارت دیگر طرح مواضع شخصی استاد در این سطوح باعث تأثیرپذیری دانشجو از استاد است و در نهایت استقلال فکری دانشجو را به دنبال ندارد و این استقلال در او تشویق نمی‌شود. این در حالی است استقلال فکری دانشجو مهمترین بخش آموزش و پرورش و نظام تربیتی است.

استاد فلسفه دانشگاه دورهام گفت: کسی که در مورد موضوع و مسئله‌ای نظر شخصی ندارد به منزله این است که آن موضوع را خوب درک نکرده است.

وی افزود: بنده به عنوان یک استاد دانشگاه در آموزش به دانشجویان دوره لیسانس تا زمانی که یک دوره درسی خاص به اتمام نرسد، از طرح دیدگاه شخصی خود امتناع می‌ورزم تا دانشجو تحت تأثیر اندیشه من نباشد و بتواند خود فکر کند و دیدگاههای مختلف را بسنجد.

مؤلف کتاب متافیزیک زیبایی یادآور شد: این امتناع در مورد موضوعات چالش برانگیز بیشتر است و در مورد این موضوعات حساسیت بنده بیشتر می‌شود.

طرح دیدگاه شخصی استاد در دوران تحصیلات تکمیلی امری پذیرفته شده است

وی افزود: در دوره‌های تحصیلات تکمیلی طرح دیدگاههای شخصی و دفاع از آنها امری پذیرفته شده است. در این دوره‌ها استاد باید با لحاظ کردن اصل انصاف، دیدگاه شخصی خود را بیان کند. استاد می‌تواند ضمن بررسی دیدگاههای گوناگون در مورد یک موضوع به طرح و دفاع از دیدگاه شخصی خود بپردازد.

زنگ ویل یادآور شد: دانشجویان این مقاطع از لحاظ استقلال فکری در مراحل بالاتری قرار دارند و زود تحت تأثیر اندیشه‌ای قرار نمی‌گیرند. در این سطوح ملاک انتخاب دانشجو بیشتر مبتنی بر عقلانیت است و در میان دیدگاههای مختلف و متفاوت اندیشه‌ای پذیرفته می‌شود که عقلانی‌تر و منطقی‌تر باشد.

استاد فلسفه دانشگاه دورهام گفت: مهمترین موضوعی که یک استاد دانشگاه باید مد نظر داشته باشد تسهیل شرایط گفتگو میان دیدگاههای رقیب و متفاوت است.