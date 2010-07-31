ثبت احوال و ثبت اسناد به بانک اطلاعاتی مشترک نیاز دارند

محمد ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر در پاسخ به این پرسش که چرا آمار ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال با سازمان اسناد و املاک کشور متفاوت است گفت: بر اساس قانون یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت آمار ازدواج و طلاق بر حسب اطلاعات ارسال شده از دفترخانه ها است و اگر تناقضهایی وجود دارد به دلیل اعلام نشدن آمار توسط دفترخانه های تازه تاسیس است.

وی افزود: هم اکنون انتقال اطلاعات از سوی دفترخانه ها به سازمان ثبت به صورت سنتی و دستی انجام می شود.

سازمان ثبت احوال هزینه ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با دفترخانه را تامین می کند

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان ثبت احوال و دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق (سازمان ثبت اسناد کشور) دارای بانک اطلاعاتی مشترکی نیستند گفت: سازمان ثبت اسناد به دلیل کمبود بودجه توان اجرای اینگونه برنامه ها را ندارد ولی سازمان ثبت احوال آماده است تا بخشی از هزینه ایجاد بانک اطلاعاتی و نرم افزار مشترک میان این دو سازمان را تامین کند.

وی گفت: ایجاد شبکه اطلاعاتی مشترک میان سازمان ثبت اسناد و سازمان ثبت احوال جزو ضرورتهای جامعه آماری کشور است و سازمان ثبت احوال در صورت موافقت سازمان ثبت اسناد کشور می تواند یکساله این طرح را اجرایی کند.

ناظمی اردکانی در مورد انعکاس آمارهای ازدواج و طلاق توسط برخی از سازمانهای که در این زمینه مسئولیتی ندارند گفت: هر سازمانی پاسخگوی اعلام آمارهای درست یا غلط خود است ولی آمار سازمان ثبت احوال آمار ثبتی است یعنی اینکه به ازای هر عدد از آمار سازمان ثبت یک سند وجود دارد.