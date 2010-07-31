  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۲۳

درگفتگو با مهر عنوان شد:

آلودگی پرفروش ترین سیگار قاچاق کشور به مواد هسته ای

آلودگی پرفروش ترین سیگار قاچاق کشور به مواد هسته ای

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با تایید آلوده بودن یکی از مارکهای معروف سیگارهای قاچاقی در ایران به مواد هسته ای و هموگلوبین خوک اظهار داشت: شرکت دخانیات باید بر روند توزیع سیگار نظارت کند تا این قبیل مواد خطرناک به مواد موجود در سیگارها اضافه نشود.

دکتر محمدرضا معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمپانیهای بزرگ تولید سیگار در دنیا برای اینکه بتوانند بازار فروش خود را بالا ببرند از ترفندهای گوناگونی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه سیگار ذاتا بیماریزا و مرگ آور است تاکید کرد: بعضی برندها ومارکهای معروف سیگار در دنیا مثل مارلبورو که بیشترین حجم سیگار قاچاق کشور را به خود اختصاص داده اند آلوده به مواد هسته ای هستند.
 
به گفته دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات هدایت کننده واردات این سیگار کمپانی "فلیپ موریس" است که صهیونیستها آن را مدیریت می کنند.
 
معدنی ادامه داد: چند سال پیش طی گزارش محرمانه ای که در مورد محصولات این شرکت خارجی منتشر شد اعلام شد در داخل سیگار تولیدی این کمپانی مواد هسته ای به کار رفته است و شرکت دخانیات ایران نیز عنوان داشت وجود هموگلوبین خوک در این سیگارها به اثبات رسیده است.
 
دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: شرکت دخانیات موظف است بر روند توزیع سیگار نظارت کند تا این قبیل مواد خطرناک به مواد موجود در سیگارها اضافه نشود.
 
شرکت دخانی چندملیتی فیلیپ موریس تولیدکننده سیگار "مارلبورو" و "مریت" دارای چهار بازار اصلی اتحادیه اروپا، شرق اروپا و خاورمیانه و آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و کانادا ست که محصولاتش در 160 کشور جهان به فروش می‌رسد.
کد خبر 1125353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها