آلودگی پرفروش ترین سیگار قاچاق کشور به مواد هسته ای

دکتر محمدرضا معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمپانیهای بزرگ تولید سیگار در دنیا برای اینکه بتوانند بازار فروش خود را بالا ببرند از ترفندهای گوناگونی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه سیگار ذاتا بیماریزا و مرگ آور است تاکید کرد: بعضی برندها ومارکهای معروف سیگار در دنیا مثل مارلبورو که بیشترین حجم سیگار قاچاق کشور را به خود اختصاص داده اند آلوده به مواد هسته ای هستند.

به گفته دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات هدایت کننده واردات این سیگار کمپانی "فلیپ موریس" است که صهیونیستها آن را مدیریت می کنند.

معدنی ادامه داد: چند سال پیش طی گزارش محرمانه ای که در مورد محصولات این شرکت خارجی منتشر شد اعلام شد در داخل سیگار تولیدی این کمپانی مواد هسته ای به کار رفته است و شرکت دخانیات ایران نیز عنوان داشت وجود هموگلوبین خوک در این سیگارها به اثبات رسیده است.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: شرکت دخانیات موظف است بر روند توزیع سیگار نظارت کند تا این قبیل مواد خطرناک به مواد موجود در سیگارها اضافه نشود.

شرکت دخانی چندملیتی فیلیپ موریس تولیدکننده سیگار "مارلبورو" و "مریت" دارای چهار بازار اصلی اتحادیه اروپا، شرق اروپا و خاورمیانه و آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و کانادا ست که محصولاتش در 160 کشور جهان به فروش می‌رسد.