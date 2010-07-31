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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

هندبال جوانان آسیا - تهران

خلف العنزی: داوران به خوبی انجام وظیفه کرده‌اند/ قلب من با ایرانی‌هاست

خلف العنزی: داوران به خوبی انجام وظیفه کرده‌اند/ قلب من با ایرانی‌هاست

مسئول کمیته مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا عملکرد داوران را در این دوره از رقابت‌ها مثبت ارزیابی کرد و گفت: داوران اگر هم اشتباهی مرتکب شده‌اند از روی عمد نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، "خلف العنزی"، مسئول کمیته مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تهران با بیان این مطلب افزود: داوران حاضر در رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در تهران وظایف خود را به خوبی انجام می دهند اما یک مسئله را نباید فراموش کنیم که انسان جایزالخطا است و داور هیچ وقت اشتباهی را از روی عمد انجام نمی دهد و به نفع تیمی سوت نخواهد زد.

وی افزود: ما در اینجا بر روی عملکرد همه داوران کنترل داریم تا مبادا داوری به نفع یک تیم سوت بزنند و در صورتی که داوری به نفع تیمی سوت بزند وی را روانه خانه‌اش خواهیم کرد.

مسئول کمیته مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا خاطر نشان کرد: داوران آسیایی عملکرد خوبی در میادین جهانی دارند بطوری که برخی از آنها مسابقات مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابت‌های جهانی را سوت می زنند.

وی در ادامه به دفاع از عملکرد داوران دیدار ایران - قطر پرداخت و گفت: باخت تیم ایران به خاطر اشتباهات پی در پی مربی و بازیکنان بود. شما آیا می دانید 10 اختلاف امتیاز در بازی هندبال یعنی چه؟ ضدحملات تیم ایران روی دروازه تیم قطر خراب می شد. هندبالیست‌های ایران از نظر تاکتیکی و گروهی عملکرد خوبی نداشتند و برخی از آنها به دنبال تک نفره بازی کردن و نشان دادن خود به تماشاچیان بودند.

مسئول کمیته مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا افزود: تیمی که قصد دارد به رقابت‌های جهانی برود باید تمام بازیکنانش در اختیار تیم باشند در غیر این صورت عملکرد موفقی نخواهد داشت.

خلف العنزی با ابراز رضایت از میزبانی خوب ایرانی‌ها در دوازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا گفت: ایران سه دوره میزبان رقابت‌های آسیایی جوانان بوده است. قطب من و مغز من با ایرانی‌هاست.

کد مطلب 1125361

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