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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۲۹

یوفا فرجام مایورکا برای حضور در لیگ اروپا را نپذیرفت

یوفا فرجام مایورکا برای حضور در لیگ اروپا را نپذیرفت

اتحادیه فوتبال اروپا با درخواست باشگاه مقروض رئال مایورکا مبنی بر تجدیدنظر برای حضور این تیم در رقابت‌های لیگ اروپا مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوفا روز جمعه با استناد به اینکه مایورکا طبق قوانین قادر نیست در رقابت‌های فصل جاری لیگ اروپا شرکت کند رای به حذف این تیم اسپانیایی از دور رقابت‌ها داد و مایورکا برای اینکه بتواند فرصت حضور در این مسابقات را پیدا کند باید به دادگاه عالی برای ورزش شکایت کند.

مایورکا قرار بود به عنوان تیم پنجم لالیگا در رقابت‌های لیگ اروپا حضور پیدا کند اما استعلام اختیاری این تیم که نشان داد 77 میلیون دلار مقروض است، باعث شد تا سران یوفا این تیم را از دور رقابت‌ها کنار بگذارند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، تیم فوتبال ویارئال که با کسب عنوان هفتمی به کار خود پایان داد در کنار ختافه که ششم شد، نمایندگان اسپانیا در رقابت‌های لیگ اروپای امسال خواهند بود.

کد مطلب 1125379

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