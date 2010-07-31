بونکرهای 60 تنی در اراک ساخته شد / توانمندی بومی در خدمت صادرات

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، 30 سال پس از انقلاب اسلامی فرصتی را برای مشتاقان کار و تولید فراهم کرد تا بتوانند با تلاش و فعالیت خود توانمندیهای این مرز و بوم را نشان دهند.

در میان بیش از دو هزار 800 واحد صنعتی استان مرکزی با وجود مشکلات تولیدی، مالی و کارگری در مسیر افزایش تولید، بومی کردن فناوری ها و ساخت انواع کالاها تلاش می کنند.

کامل شدن چرخه تولید و صادرات بونکرهای حمل سیمان در کشور

این روزها یکی از واحدهای 30 ساله صنعتی استان با وجود اینکه جزو صنایع بزرگ نیست و متوسط است دست با طراحی وساخت بونکرها 60 تنی حمل سیمان زده و چرخه تولید انواع بونکر را در کشور تکمیل کرد.

عبدالصمد انصاری مدیر این کارخانه با اشاره به اینکه بونکرهای در ظرفیت های 25،35 و 45 ات در این کارخانه ساخته می شد افزود: اکنون بونکرهایی با ظرفیت های 60 تن ساخته می شود که البته مخصوص صادرات است.

وی اضافه کرد: به دلیل استقبال کشورهای خارجی به خصوص کشورهای افریقایی و حاشیه خلیج فارس این بونکرها برای صادرات ساخته می شود.

ویژگی بونکرهای جدید

از این بونکرها که به شکل موز هستند، برای ساختمان سازی استفاده می شود و طوری طراحی و ساخته شده است که حداکثر سیمانی که داخل آن ریخته می شودف استفاده شود.

با انتقال باد شدید به داخل بونکر تمام سیمانی که در بونکر قرار دارد بیرون می آید و از هدر رفت آن جلوگیری می شود.

صادرات یک میلیارد تومانی با 50 کارگر

وی با اشاره به اینکه صادرات بونکرها سالانه به بیش از یک میلیارد تومان می رسد، خاطر نشان کرد: در این کارگاه تجهیزات حمل و نقل بر روی کامیون نیز ساخته می شود که زمینه صادرات بخش هایی از تولیدات فراهم شده است.

انصاری زمان ساخت هر بونکر را 90 روز عنوان کرد و گفت: ما قابلیت تولید وصادرات بیش از امار کنونی را داریم و این امر مستلزم ایجاد زمینه های آن است.

وی تصریح کرد: اکنون سالانه 100 تا 150 بونکر صادر می شود که تا سه چهار سال پیش از این رقم دو برابر بود.

سالانه 200 بونکر ساخته می شود

انصاری تولید کنونی این کارخانه را 200 بونکر اعلام کرد و گفت: ساخت هر بونکر در داخل کمتر از 40 میلیون تومان و وارد کردن آن بیش از 70 میلیون تومان است و این امر زمینه مناسبی برای استفاده پیمانکاران دولتی و خصوصی از تولیدات داخلی است.

وی گفت: بیش از 70 درصد مواد اولیه این بونکرها داخلی است.

با عزیمت این محموله به سمت کویت، کارکنان این کارخانه همت خود را برای ارسال محموله بعدی به عمان آغاز کردند قرار است به زودی محموله دوم شامل هفت بونکر راهی این کشور شود.