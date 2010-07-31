به گزارش خبرنگار مهر قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور به همراه معاونان خود، فرماندار و جمعی از مسئولان استان قم روز جمعه از اردوهای جهادی که در برخی روستاهای محروم بخش مرکزی در حال فعالیت هستند، بازدید کرد.
وی در این سفر یک روزه ضمن بازدید از طرحهای عمرانی و برنامههای فرهنگی که از سوی دانشجویان جهادگر و مبلغان حوزههای علمیه در حال اجراست در جمع مردم روستاهای ملکآباد، جعفرآباد، علیآباد کورگل و قمرود حضور یافت و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.
استاندار قم همچنین در نشست صمیمی با مردم این مناطق و در جمع دانشجویان جهادگر با اشاره به انجام دور اول سفرها به بخشها و روستاهای استان قم در سخنانی اظهار داشت: در بازدید از بخشهای استان مشکلات مردم و روستاها به خوبی احصاء شده و اکنون مدیران ذیربط نسبت به این کمبودها و موانع کاملا آگاه هستند.
وی گفت: حدود 96 درصد مردم استان قم در شهر قم زندگی میکنند، اما محرومیت برخی مناطق حاشیهای شهر قم از روستاهای استان بیشتر است.
حجتالاسلام موسیپور با بیان اینکه بیش از 500 میلیارد ریال برای عمران و آبادانی بخشها و روستاهای استان قم اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات بر اساس برنامه زمانبندی شده از سوی مسئولان با جدیت پیگیری میشود و قصور و کوتاهی از هیچ دستگاه اجرایی قابل قبول نیست.
وی همچنین رویکرد مدیریت عالی استان را توجه به مناطق محروم و روستاها دانست و گفت: مسئولان باید بیش از پیش به وضعیت مردم در روستاها و در مناطق حاشیهای شهر قم رسیدگی کنند.
استاندار قم افزود: اقدامات عمرانی، پیشرفتها و خدماتی که در طول انقلاب شکوهمند اسلامی بویژه در دولت نهم و دهم ارائه شده در تاریخ ایران بیسابقه است و این مسیر بالنده همچنان باید استمرار یابد.
وی با بیان اینکه باید قدردان نعمت انقلاب اسلامی باشیم، تصریح کرد: مردم با تکیه بر فرهنگ جهاد و ایثار گامهایی بلند برای رسیدن به قلههای پیشرفت و تعالی برداشتند و در هشت سال دفاع مقدس با همین روحیه حیاتبخش در برابر همه مستکبران و ظالمان ایستادند.
وی تأکید کرد: نگاه مردم و مسئولان باید همواره معطوف به آرمانها و ارزشها بوده و با همت و تلاش مضاعف برای رسیدن به این مدارج عالی و سطوح مطلوب تلاش نمایند.
برگزاری اردوهای جهادی در کشور ترویج شود
موسیپور در بخش دیگری از سخنان خود اردوهای جهادی را از کارهای بسیار ارزشمند و مقدس دانست و گفت: برگزاری این اردوها باید هرچه بیشتر ساماندهی شده و این الگوی موفق در کشور ترویج شود.
استاندار قم گفت: اردوهای جهادی یک کار فرهنگی است که دارای آثار ارزشمندی همچون تقویت روحیه فداکاری و ایثار، خدمترسانی، قدرشناسی، تعاون و همدلی و صمیمیت است.
وی همچنین با اشاره به بحران کمآبی در استان قم و بروز شدید این مشکل در بخشها و روستاهای قم، تلاش شبانه روزی مسئولان برای حل این معضل را مورد توجه قرار داد و گفت: برای منطقه قمرود و قنوات 60 میلیون مترمکعب از آبهای سطحی اختصاص یافته است و با بهرهبرداری از پروژه انتقال آب از سرشاخههای دز نیز شهر و روستاهای قم از نعمت آب مناسب برخوردار میشوند.
حجتالاسلام موسیپور در پایان، داشتن روحیه بسیجی در همه بخشها را باعث سازندگی و پیشرفت دانست و گفت: مردم غیور ایران اسلامی در همه صحنههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مستحکم و مقتدر ایستادهاند و تهدیدات و تحریمهای دشمنان آنان را به سمت خودکفایی و تکیه بر داشتههای خودی پیش میبرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با بیان اینکه محرومیت در برخی مناطق حاشیهای شهر قم بیشتر از مناطق روستایی استان است بر توجه مسئولان در حل مشکلات روستاها و مناطق حاشیهای شهر قم تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور به همراه معاونان خود، فرماندار و جمعی از مسئولان استان قم روز جمعه از اردوهای جهادی که در برخی روستاهای محروم بخش مرکزی در حال فعالیت هستند، بازدید کرد.
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