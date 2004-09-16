يكي از مسئولان دارايي تشكيلات خودگردان فلسطين ربوده شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين منابع گفتند: افراد مسلح سرهنگ " محمد البطراوي "رئيس نظارت و حسابرسي دارايي فلسطين درامورامنيت عمومي را درشهرغزه ربوده و به مكان نامعلومي منتقل شدند.

اين منبع امنيتي درتوضيح اين مطلب ادامه داد: گزارشهاي اوليه حاكيست كه افراد مسلح خودروحامل البطراوي را به هنگام خارج شدن ازمحل كارش درغرب شهر غزه توقيف كردند اما آنها راننده و محافظاش را آزاد كردند.

البطراوي مدت زماني بسيار كوتاه منصب رئيس دارايي مركزي درامنيت عمومي فلسطين را به عهده داشت وپست وي درامنيت عمومي فلسطين بسيار مهم است .

ربوده شدن البطراوي پس ازدو ماه از بروزاعمال خشونت آميزصهيونيستي اشغالگر و تشديد درگيريها درنوارغزه صورت گرفت.