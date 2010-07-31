لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تشکیل فراکسیون تقریب مذاهب اسلامی در مجلس شورای اسلامی گفت: این فراکسیون تشکیل و مرامنامه و اساسنامه ای برای آن نوشته شده است.

وی افزود: درحال حاضر در پی فرصتی هستیم تا از اعضا در مجلس یا در مجمع تقریب مذاهب اسلامی دعوت کنیم. این فراکسیون تا کنون تنها اعلام موجودیت و همچنین عضوگیری داشته و هنوز رئیس آن انتخاب نشده است.

تشکیل جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی منوط به حدنصاب اعضا است

افتخاری همچنین درباره منشور توسعه فرهنگ قرآنی نیز گفت که قرار بود جلسه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در آخرین روز شنبه تیر ماه برگزار شود اما این جلسه برگزار نشد در نتیجه اگر امروز شنبه نهم مرداد ماه تعداد اعضای حاضر در جلسه به حد نصاب برسد این جلسه تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه احتمال عدم تشکیل این جلسه به علت برنامه ریزیهایی که اعضا از پیش انجام داده اند و نرسیدن تعداد اعضای شورا به حد نصاب نیز وجود دارد گفت: اولین و مهمترین موضوع این جلسه نحوه هزینه کرد نیم درصد بودجه دستگاههای دولتی است که به فعالیتهای قرآنی اختصاص داده شده است.

افتخاری گفت: شاخصها و ویژگیهای سه نفری که قرار است از میان تشکلها و نهادهای مردمی انتخاب شود دومین موضوع مورد بحث خواهد بود ، چرا که هنوز این سه نفر انتخاب نشده اند و ما انتظار داریم این انتخاب بدور از گروه گراییها و نگاه های شتاب زده و براساس ویژگیهای دقیق صورت گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با نارسایی برنامه ها و فعالیتهای منشور در برنامه توسعه پنجم که پیشتر مورد اشاره قرار گرفته بود نیز گفت: این موضوع را به بحث گذاشته و درخواستی برای رسیدگی به آن فراهم کرده ایم و هنوز از سوی مجلس مصوب نشده است.