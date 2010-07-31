اظهارنظر در معارف دینی و فرهنگی باید به دور از افراط و تفریط باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام مرتضی وافی در دوازدهمین نشست از دوره دوم سسله نشستهای عاشورا پژوهی، چهل منزل اربعین که با عنوان «امام حسین(ع) و جاهلیت معاصر» شامگاه جمعه در سالن اجتماعات انجمنهای علمی حوزه برگزار شد، بیان کرد: همانطور که در ارائه و اظهارنظر در معارف دینی حرکتهای بیمحابانه افراطی جواب نمیدهد، نگاه تنگنظرانه نیز جوابگوی ارائه و انتقال معارف دینی نیست.
دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه بدون اطلاع کامل، علم کافی و تحقیق و تتبع لازم نمیتوان در مبانی دینی، معارف اسلامی و فضاهای فرهنگی اظهارنظر کرد، ابراز داشت: به همین صورت کسانی که در یک محدودهای دارای علم و آگاهی هستند بدون اطلاع از یک محدوده دیگر نمیتوانند اظهار نظر کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فرهنگ سیدشهدا و تاریخ سیدالشهدا(ع) از ابعاد مختلف نیازمند بحث و بررسی است، اظهارداشت: باید حادثه و حماسه، واقعه عاشورا را از زوایای گوناگون مورد دقت قرار دهیم.
مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه با اشاره به اینکه در مباحث عاشورا مباحث فقهی، کلامی، تاریخی، موقعیت جغرافیایی و... باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: کسانی که در مباحث فرهنگ سیدالشهدا و فرهنگ عاشورا کار میکنند نیازمند آشنایی با جغرافیا و موقعیت شناسی اماکنی هستند که در واقعه عاشورا مورد بحث قرار میگیرند.
وافی افزود: مردم شناسی که هماکنون به عنوان یک علم در علوم روز مطرح است باید در فرهنگ عاشورا و عاشورا پژوهشی مورد دقت قرار گیرد.
دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران با اشاره به برخی از آسیبشناسی در خصوص فرهنگ عزاداری و مجالس حسینی گفت: متاسفانه در آسیب شناسی فرهنگ عزاداری، مجالس حسینی و رفتارهای مذهبی و مناسک آیینی که در توسل به اهل بیت(ع) به ویژه در مجالس پاسداشت عظمت و مقام سیدالشهدا انجام میگیرد، آن آسیبشناسیها خود نیازمند آسیب شناسی است.
وی افزود: نقد و نظرهایی که در مقوله عزاداری و فرهنگ سیدالشهدا و حتی مناسک آیینی جامعه مطرح میشود، خود نیازمند آسیب شناسی و آفت زدایی است.
مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه با اشاره به برخی از نظریهپردازیها در مورد مناسک آیینی و انتشار آن در رسانهها تصریح کرد: برخی مواقع تحقیقها، پژوهشها، نظرات و نقدها جدای از یکدیگر در رسانهها منتقل میشود بدون اینکه قبل از انعکاس آن در رسانهها رایزنی، نشست صمیمی و یا تتبعی با دیگر اهل نظر و صاحب نظران و اندیشمندان انجام شود.
وافی افزود: این موضوع جز اینکه موجهای آسیب زننده را در جامعه بیشتر میکند به هیچ وجه به عنوان یک نظریه پردازی به حساب نمیآید.
دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اشکال یکی از محققین حوزوی در خصوص عریضه نویسی در مسجد جمکران بیان کرد: جدای از صحت و سقم مسئله و حواشی آن، بنده گمان میکنم گاهی نه هر چیزی نیاز به فتوا و استفتا دارد.
وی با بیان اینکه فضای فتوا و استفتا فضای خاصی است، ابرازداشت: هر فتوا و استفتا با هر دلیل امکان پذیر نیست به عنوان مثال اگر این شبهه با این عنوان مطرح شد که برای نفع عَلم و عَلمبرداری بگویم که از آهن سرد چه کاری برمیآید طبیعتا ما با همان دلیل نفی ضریح کردیم.
مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه اشاره به اینکه در رابطه با عریضه نویسی و توسل به ساحت معصومین باید دقت لازم انجام شود، تأکید کرد: کسانی که در مباحث تاریخی ورود پیدا میکنند باید از مباحث اجتماعی و مردم شناسانه اطلاع کامل داشته باشند.
وی ادامه داد: باید دلیل، وضعیت و موقعیتی لازم برای رفتن به سمت فتوا و استفتا و رجوع به علما و مراجع را بدانیم و این راه نیز بدانیم هر جایی، جای رجوع به مراجع و علما نیست.
وافی افزود: اگر چه مراجع و علما به عنوان متخصص و اهل علم و اهل اطلاع میتوانند در مورد مسایل و موضوعا نظر بدهند اما فتوا صادر کردن و حکم دادن طبیعتا نیاز به فضا و موقعیت خاص خود را دارد.
دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در هر عرصه ای باید سراغ اهل فن رفت خاطرنشان کرد: هدف از سلسله نشستهای عاشورا پژوهی چهل منزل تا اربعین نیز این است که تا در هر نشست در مورد گوشهای از مباحث عاشورا بحث و بررسی شود تا نگاهمان به این واقعه عظیم نگاهی محدود، تنگنظرانه، تک بعدی و ناقص نباشد.
