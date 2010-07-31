هیئات مذهبی در میان هیئتهای ورزشی کرج شکل بگیرند

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وجود هیئتهای مذهبی از مهمترین امور فرهنگی است و نتایج بسیار مطلوبی به همره دارد ضمن اینکه لازم است این هیئتها در میان هیئتهای ورزشی نیز شکل گیرند.

وی ادامه داد: ادارات تبلیغات اسلامی در کرج برای تحقق این امر با هیئتهای ورزشی همکاری می کنند البته لازم است خود آنها نیز در این خصوص تعامل مطلوبی را با تبلیغات اسلامی برقرار کنند و پیگیر امور باشند.

ارتباط با معتکفان کرج به روزهای برگزاری اعتکاف ختم نشده است

این مسئول در خصوص ارتباط با افرادی که در مراسم اعتکاف کرج شرکت کرده اند، نیز بیان کرد: ارتباط با معتکفان به روزهای برگزاری اعتکاف ختم نشده و تلاش می کنیم تا با همکاری دستگاه های ذیربط، این ارتباط همچنان حفظ شود و تعامل مطلوبی با معتکفان داشته باشیم.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال تلاش خواهیم کرد تا از طریق اس ام اس و ... این ارتباط حفظ شود و در صورت امکان، معتکفان را در جریان برنامه ها و مراسم تبلیغات اسلامی قرار دهیم و از این طریق به تحقق حضور آنها در این مراسم کمک کنیم.

تعامل میان تبلیغات اسلامی و بهزیستی

این مسئول گفت: در زمینه افزایش تعامل میان تبلیغات اسلامی و بهزیستی نیز برنامه هایی داریم که این امر از طریق انجام فعالیتهای قرآنی مربوطه دنبال شود و آثار مثبتی به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنان ارتباط فرهنگی خود را با آموزش و پرورش از طریق برگزاری گفتمانهای دینی حفظ می کنیم و ارتباط با تربیت بدنی نیز از طریق هیئتهای ورزشی مذهبی پیگیری می شود.

وی افزود: امسال شش هزار و 658 نفر از معتکفین کرج را جمعیت بین 15 تا 20 سال تشکیل دادند و دو هزار و هشت نفر نیز بین 20 تا 25 سال بودند ضمن اینکه دو هزار و 655 نفر نیز بین 25 تا 30 سال بودند.

مسعودی اضافه کرد: همچنین 872 نفر بین 30 تا 40 سال بودند و تعداد جمعیت معتکف بالاتر از 40 سال نیز 414 نفر بوده است.

وی افزود: امسال تعداد قابل توجهی از علاقمندان به امر اعتکاف در مراسم اعتکاف شرکت کردند و باید زمینه های تداوم ایتن امر فراهم شود.