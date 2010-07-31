رشیدی در گفتگو با مهر: تئاتر مسئله مسئولان ما نیست

داود رشیدی درباره وضعیت فعلی تئاتر ایران به خبرنگار مهر گفت: در هیچ جای دنیا تئاتر بدون کمک دولت نمی‌تواند فعالیت کند. متأسفانه تئاتر مسئله بزرگان ما نیست. طی این 40 سال حضورم در ایران ندیدم که نماینده مجلس یا معاون وزیری به تماشای تئاتر بیاید. البته گاهی بعضی از مدیران در سالن نمایشهای سفارشی حضور پیدا می‌کنند.

این کارگردان و بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون تأکید کرد: بودجه تئاتر ناچیز است. چرا تئاتر مانند سینما نباید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت داشته باشد؟ اگر به اهمیت تئاتر پی برده شود برای ادای دین به آن باید یک معاونت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تئاتر اختصاص پیدا کند. در حال حاضر تئاتر با چندین شاخه هنری دیگر تحت نظر یک معاونت هنری سرپرستی می‌شود.



کارگردان نمایش "منهای دو" ضمن گلایه از حضور نداشتن مقامات دولت و مجلس در سالنهای تئاتر گفت: چرا وزرای مختلف به سالنهای تئاتر نمی‌آیند؟ یعنی مشغله کاریشان تا این حد است که نمی‌توانند به تماشای این هنر زنده و تأثیرگذار بیایند؟ گویا دولتمردان حس نکرده‌اند که تئاتر به لحاظ فرهنگی چه تأثیری دارد. این در حالی است که تاثیر فرهنگی تئاتر از سینما و تلویزیون بسیار بیشتر است.

رشیدی با اشاره به اینکه چندین سال است این حرفها در مصاحبه‌ها و جلسات و مراسم مختلف گفته شده تصریح کرد: متأسفانه دولتمردان نسبت به تئاتر بی‌تفاوت هستند. حتی دلیلی هم برای این بی‌تفاوتی ندارند. به تئاتر و قدرت تئاتر برای یک ملت بی‌تفاوت هستند.

کارگردان نمایشهای "ریچارد سوم" و "هنر" با اشاره به ساخت تماشاخانه ایرانشهر گفت: دست شهرداری درد نکند که دو سالن جدید را برای تئاتر ساخت ولی این ظرفیت هم جوابگو نیست. چند سالن تئاتر با امکانات خوب در جنوب شهر در حال ساخت است ولی بهتر است در نقاط مختلف شهر تهران این سالنها ساخته شود تا دسترسی به آنها برای همه میسر و مناسب باشد.

وی نبود سالنهای مناسب تئاتر در مناطق مختلف شهر تهران را معضلی جدی برای جذب اقشار مختلف جامعه برای تماشای تئاتر دانست و گفت: خانواده‌ها نمی‌توانند به دلیل هزینه‌های رفت و آمد و زمان زیادی که برای تماشای تئاتر لازم است به سالنهای تئاتر بیایند. وجود چنین سالنهایی باعث می‌شود که گروههای اجرا کننده در تئاتر شهر هم چندین اجرا در سالنهای مناطق مختلف داشته باشند.

رشیدی بالا بردن قیمت بلیت نمایشها را کاری اشتباه دانست و تأکید کرد: این امر باعث کم شدن تعداد تماشاگر تئاتر می‌شود زیرا خیلی‌ از خانواده‌ها و دانشجویان توانایی پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند. ما نباید تئاتر را تماشاگر گریز و محدود به یک طبقه پولدار کنیم.

کارگردان نمایش "منهای دو" معتقد است در چنین شرایطی نمی‌توان به سمت تئاتر خصوصی به شکل درست آن حرکت کرد.

رشیدی افزود: کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند هدفش بازگشت سرمایه است در نتیجه برای جذب گیشه و تماشاگر از کیفیت هنری اثر کاسته می‌شود و تنها جنبه سطحی آن تقویت می‌شود.