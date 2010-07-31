رئیس هیئت کشتی مازندران صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: 48 کشتیگیر خارجی شامل بلغارستان با سه کشتیگیر، آذربایجان با هفت کشتیگیر، گرجستان با 7 کشتیگیر، قزاقستان با دو کشتیگیر، آمریکا با 6 کشتیگیر، داغستان روسیه با 8 کشتیگیر، ارمنستان با 10 کشتیگیر و بلاروس با پنج کشتیگیر در این رقابتها شرکت کردهاند.
اصغر ثمربخش افزود: همچنین 64 کشتیگیر داخلی از جمله چند چهرهی سرشناس نیز در این رقابتها حضور دارند.
وی گفت: خوشبختانه تیمهای خارجی شرکت کننده در این جام تقریبا با نفرات اصلی خود در این جام حاضر شدند.
وی با بیان اینکه عصر دیروز مراسم وزن کشی سه وزن نخست این جام در قائمشهر برگزار شد، تصریح کرد: در این وزن کشی کشتی گیران اوزان 55- 66 و 96 کیلوگرم بالای باسکول رفتند.
رئیس هیئت کشتی مازندران با بیان اینکه بر اساس جدول برنامه تنظیمی مسابقات بینالمللی کشتی آزاد جام حبیبی و موحد این مسابقات از ساعت 9صبح در سالن امامعلی حبیبی شهرستان قائمشهر برگزار میشود، اضافه کرد: ساعت 9 تا 12 و 30 مسابقات مقدماتی اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم بگزار می شود.
ثمربخش ادامه داد: از ساعت 15 و 30 تا 16 وزنکشی اوزان چهار وزن دوم این مسابقات در اوزان 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم برگزار می شود.
به گفته وی ، ازساعت 17 تا 18 و30 مسابقات شانس مجدد اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم و از ساعت 18 و 30 تا 20 نیز مسابقات فینال 55، 66 و 96 کیلوگرم برگزار می شود.
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