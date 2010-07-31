داستان "سیمرغ و زال" در ورزشگاه انقلاب روایت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش نخست کنسرت "سیمرغ" به اجرای قطعه "ونوشه" اختصاص داشت، این قطعه برای سه تار و ارکستر نوشته شده است که حمید متبسم به عنوان تکنواز سه تار گروه را همراهی کرد.

پس از پایان قطعه "ونوشه"، گروه کر به همراه همایون شجریان به روی صحنه آمدند و قطعه سیمرغ را در شش پرده اجرا کردند ، قطعه "سیمرغ" براساس افسانه سیمرغ و زال برگرفته از شاهنامه فردوسی برای آواز و ارکستر نوشته شده است. این قطعه با یک مقدمه با عنوان دیباچه در دستگاه چهارگاه آغاز شد و پس از آن با قطعه "زادن زال" در دستگاه همایون ،"سام و زال" در چهارگاه ادامه پیدا کرد.

قطعه پایانی بخش نخست این کنسرت به اجرای چهارمین پرده از قطعه "سیمرغ" با عنوان "سیمرغ و زال" در آواز اصفهان اختصاص داشت.

پس از 30 دقیقه آنتراکت بخش دوم این کنسرت آغاز شد. اجرای دو پرده "بازگشت زال" در دستگاه ماهور و داستان دلدادگی "رودابه و زال" در دستگاه چهارگاه از دیگر قطعات این کنسرت بود که به روی صحنه رفت.

این کنسرت با دو اجرای دیگر در تاریخ 8 و 9 مرداد ماه در زمین تنیس وزشگاه انقلاب ادامه پیدا می کند.

حاشیه

* برنامه با نیم ساعت تاخیر در حالی که برخی از جایگاهها خالی بود آغاز شد.

*تکنوازی سه تار حمید متبسم در اجرای قطعه "ونوشه" از جمله بخشهای دیدنی این کنسرت بود که با استقبال تماشاگران مواجه شد.

*جایگاه ویژه خبرنگاران به لحاظ وسعت دید در شرایط بدی قرار داشت و اغلب صندلیهای این بخش شکسته بود.

*خنکی هوا و آواز همایون شجریان و شنیدن بخشهایی از اشعار فردوسی حس خوبی به فضای حاکم بر ورزشگاه انقلاب بخشیده بود اما تردد بیش ازاندازه مسئولان برگزاری کنسرت تمرکز بیننده را برهم می ریخت.

*علیرغم تلاش دست اندرکاران برگزاری کنسرت "سیمرغ" برای جلوگیری از فروش غیرمجاز بلیت ین کنسرت عده بسیاری بیرون از محوطه ورزشگاه اقدام به فروش بلیت با قیمت پایین کرده بودند.