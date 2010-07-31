قائمشهر میزبان مسابقات اسکیت نمایشی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا صبح شنبه در جلسه هیئت گفت: این مسابقات اواخر ماه جاری به میزبانی شهرستان قائمشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: رشته اسکیت فری استایل به عنوان یکی از سه شاخه فعالیت اسکیت به شمار می رود که علاقمندان زیادی دارد و پیش بینی می شود که در این رقابتها تیم های باقدرت و مستعدی شرکت کنند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران تصریح کرد: با موافقت فدراسیون اسکیت برای برگزاری این رقابتها ، امید است که استان شایستگی کامل خودر در زمینه میزبانی این رقابتها نشان دهد.

وی بیان کرد: محول کردن میزبانی این رقابتها به قائمشهر نشان از توجه به مجموعه های جوان برای کار و فعالیت است.

خیری نیا به کسب نخستین مدال برنز آسیایی رشته اسکیت فری استایل استان مازندران توسط "مهسا رحیمی" اشاره کرد و گفت: کسب اینگونه مدالها امیدی را در فعالان عرصه اسکیت مازندران روشن می کند.

وی به برگزاری مسابقات لیگ نونهالان اسکیت مازندران در ماه جاری نیز اشاره کرد و افزود: توجه به ورزش پایه اسکیت در اولویت کاری هیئت اسکیت استان مازندران قراردارد.