ایجاد سازمان ملی مهارت مشکلات فنی و حرفه ای کشور را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگارمهر در بابل، علی کریمی فیروزجایی شامگاه جمعه در نخستین همایش انجمن صنفی ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرستان بابل اظهار داشت: اگر بنا باشد یک شغل دولتی حذف شود باید چهار شغل در بخش خصوصی ایجاد شود بنابراین باید مشکلات را از پیش پای بخش خصوصی برداریم.

کریمی تصریح کرد: امروز مهمترین مشکل کشور ما بی توجهی به آموزه‌های دینی بوده و به جای تلاش و کوشش به تنبلی و تن‌پروری روی آورده و فرهنگ تنبلی در کشور ما نهادینه شده است.

وی با اشاره به عملکرد دولت نهم و دهم بیان داشت: گام‌های بلندی در دولت نهم و دهم برای ساختن کشور برداشته شده است و امروزه در حوزه نفت و گاز، انرژی هسته‌ای و صنعت سدسازی جز کشورهای برتر جهان هستیم.

کریمی تصریح کرد: با داشتن چهار میلیون تکنیسین می‌توانیم چرخ صنعت را به حرکت درآوریم که این مهم به عهده سازمان فنی و حرفه‌ای است.

وی با بیان اینکه تاسیس سازمان ملی مهارت در جلوگیری از موازی کاری، تجمیع مراکز آموزش مهارت آموزی و جلوگیری از تعدد مراکز برای دخالت صدور مجوز آموزشگاه‌ها تاثیر بسیار خوبی دارد، افزود: امروز مهارت یکی از ضرورت‌های کشور در حال توسعه است و با تاسیس سازمان ملی مهارت بسیاری از مشکلات فنی و حرفه‌ای حل می‌شود.

رئیس فنی و حرفه‌ای شهرستان بابل نیز اظهار داشت: 136 آموزشگاه در شهرستان بابل مشغول فعالیت هستند.

غلام علی فلاح بیان داشت: انجمن صنفی ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال 88 در بابل شروع به فعالیت کرد و از 136 آموزشگاه فعال شهرستان بابل، 40 آموزشگاه مختص آموزش رایانه و فناوری اطلاعات است.

رئیس فنی و حرفه‌ای شهرستان بابل درپایان، با اشاره به اینکه آموزشگاه‌های آزاد بازوان توانمند هستند، افزود: آموزشگاه‌های آزاد دچار مشکلات فراوانی هستند که به علت اهمیت آن باید درصدد حل مشکلات آن اقدام کنیم تا بتوانیم از این بازوی پرتوان استفاده بهینه ببریم.