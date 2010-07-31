  1. استانها
  2. مازندران
۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

کریمی:

ایجاد سازمان ملی مهارت مشکلات فنی و حرفه ای کشور را کاهش می دهد

ایجاد سازمان ملی مهارت مشکلات فنی و حرفه ای کشور را کاهش می دهد

ساری - خبرگزاری مهر، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: با راه اندازی سازمان ملی مهارت در کشور بسیاری از مشکلات فنی و حرفه ای رفع می شود.

به گزارش خبرنگارمهر در بابل، علی کریمی فیروزجایی شامگاه جمعه در نخستین همایش انجمن صنفی ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرستان بابل اظهار داشت: اگر بنا باشد یک شغل دولتی حذف شود باید چهار شغل در بخش خصوصی ایجاد شود بنابراین باید مشکلات را از پیش پای بخش خصوصی برداریم.

کریمی تصریح کرد: امروز مهمترین مشکل کشور ما بی توجهی به آموزه‌های دینی بوده و به جای تلاش و کوشش به تنبلی و تن‌پروری روی آورده و فرهنگ تنبلی در کشور ما نهادینه شده است.

وی با اشاره به عملکرد دولت نهم و دهم بیان داشت: گام‌های بلندی در دولت نهم و دهم برای ساختن کشور برداشته شده است و امروزه در حوزه نفت و گاز، انرژی هسته‌ای و صنعت سدسازی جز کشورهای برتر جهان هستیم.

کریمی تصریح کرد: با داشتن چهار میلیون تکنیسین می‌توانیم چرخ صنعت را به حرکت درآوریم که این مهم به عهده سازمان فنی و حرفه‌ای است.

وی با بیان اینکه تاسیس سازمان ملی مهارت در جلوگیری از موازی کاری، تجمیع مراکز آموزش مهارت آموزی و جلوگیری از تعدد مراکز برای دخالت صدور مجوز آموزشگاه‌ها تاثیر بسیار خوبی دارد، افزود: امروز مهارت یکی از ضرورت‌های کشور در حال توسعه است و با تاسیس سازمان ملی مهارت بسیاری از مشکلات فنی و حرفه‌ای حل می‌شود.

رئیس فنی و حرفه‌ای شهرستان بابل نیز اظهار داشت: 136 آموزشگاه در شهرستان بابل مشغول فعالیت هستند.

غلام علی فلاح بیان داشت: انجمن صنفی ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال 88 در بابل شروع به فعالیت کرد و از 136 آموزشگاه فعال شهرستان بابل، 40 آموزشگاه مختص آموزش رایانه و فناوری اطلاعات است.

رئیس فنی و حرفه‌ای شهرستان بابل درپایان، با اشاره به اینکه آموزشگاه‌های آزاد بازوان توانمند هستند، افزود: آموزشگاه‌های آزاد دچار مشکلات فراوانی هستند که به علت اهمیت آن باید درصدد حل مشکلات آن اقدام کنیم تا بتوانیم از این بازوی پرتوان استفاده بهینه ببریم.

کد مطلب 1125423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها