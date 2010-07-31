250 مقاله از جلد سوم "دایره المعارف انقلاب اسلامی" نوشته شد

میرزاباقر علیان‌نژاد مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری درباره روند تدوین "دایره‌المعارف انقلاب اسلامی" به خبرنگار مهر، گفت: جلد دوم این دایره المعارف سه جلدی در مرحله صحافی است و کمتر از یک ماه دیگر توسط انتشارات سوره مهر منتشر و عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: در جلد نخست مدخلها از حرف "الف" تا "ث" آمده و جلد دوم این مجموعه از حرف "ج" تا "ش" را شامل می‌شود و در آن 250 مقاله همراه با 200 عکس به صورت رنگی و در قطع رحلی منتشر خواهد شد که برخی از این عکسها که بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی را مرور می‌کند، تاکنون دیده نشده اند.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه کار نگارش جلد سوم و پایانی این مجموعه از سال گذشته آغاز شده و تا سال آینده ادامه خواهد یافت، توضیح داد: در جلد سوم حرف گص" تا "ی" آمده و در آن 350 مقاله به قلم نویسندگان مختلف آورده می‌شود.

علیان نژاد افزود: کار پژوهش اولیه این مجموعه بر عهده گروهی از محققان بوده که نتایج کار خود را در اختیار نویسندگان قرار داده‌اند و آنها به نگارش مقالات مشغول‌اند. تاکنون نگارش 250 مقاله به پایان رسیده است.

مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری تعداد نویسندگانی را که در تدوین جلد سوم این دایره المعارف همکاری می‌کنند 15 نفر اعلام و تاکید کرد: برخی از این نویسندگان به طور موقتی با ما همکاری داشته و تعداد کمتری از مقالات را نوشته‌اند ولی افرادی چون هدایت الله بهبودی، محمد کریمی، سیدمحمدصادق فیض، حسین نصیری، علی حسین احمدی و اینجانب از جمله نویسندگانی هستند که به طور پیوسته با این مجموعه همکاری دارند.

وی در پایان اشاره کرد: جلد نخست این دایره‌المعارف سال 84 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در فاصله این سالها دو بار تجدید چاپ شده است. این جلد در تجدید چاپهایش مورد ویرایش قرار گرفته و به روز شده و با گرافیک جدید منتشر شده است به طور مثال درباره همسر امام در تجدید چاپ کتاب به فوت ایشان اشاره شده است.

جلد نخست "دایره‌المعارف انقلاب اسلامی" در اولین جشنواره کتاب امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی از سوی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی به‎ عنوان کتاب برگزیده در بخش تاریخ انقلاب معرفی و تجلیل شده است.