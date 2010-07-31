به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین زرین‌کلک گرافیست پیشکسوت و شهرام اقبال‌زاده مترجم، نویسنده و منتقد ادبیات کودک برای شرکت در برنامه‌های چهارمین سالگرد تاسیس انجمن طراحان گرافیک کرمانشاه صبح دیروز جمعه 8 مرداد وارد کرمانشاه شدند.

در سفر چند روزه این دو چهره فرهنگی به کرمانشاه چند برنامه هنری و سخنرانی نیز تدارک دیده شده که از جمله آنها می‌توان به برپایی کارگاه یک روزه تصویرسازی اشاره کرد که از صبح تا بعد از ظهر امروز شنبه 9 مرداد برپا می‌شود.

همچنین فردا یکشنبه از ساعت 10 تا 12 نشست نمایش و بررسی آثار زرین کلک با سخنرانی شهرام اقبال زاده برگزار و در ادامه نیز نشست مطبوعاتی و پرسش و پاسخ با اهالی فرهنگ و هنر کرمانشاه برپا می‌شود.

در ادامه برنامه‌های فرهنگی ویژه چهارمین سالگرد آغاز به کار انجمن طراحان گرافیک کرمانشاه عصر یکشنبه ساعت 18 در تالار غدیر مجتمع شهید آوینی با حضور صاحبان فرهنگ و هنر کرمانشاه از این دو چهره فرهنگی تجلیل به عمل آمده و "سرو مرداد" نشان انجمن به آنها اهدا می‌شود.