احداث شهرک صنعتی مهمترین نیاز شهرستان مریوان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد کیانی شامگاه جمعه در جریان برگزاری نشستی با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران استان در مریوان، اظهار داشت: در حال حاضر ساخت و ایجاد شهرک صنعتی برای توسعه و ارتقا جایگاه شهرستان مریوان در سطح استان امر بسیار لازم و ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: بحث شهرک صنعتی چند سال قبل در شهر مریوان مطرح و با تامین زمین و ایجاد امکانات اولیه این کار اجرایی گردید که متاسفانه به دلیل مشکلات زیست محیطی این امر منتفی و هم اکنون ایجاد شهرک صنعتی در مریوان متوقف و امیدواریم که با همکاری و تعامل مدیران استانی و شهرستان این مهم هر چه سریعتر جبنه عملی پیدا کند.

فرماندار شهرستان مریوان افزود: با توجه به ویژگی های شهرستان مریوان و وجود مرز رسمی باشماق مریوان می توان با توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی نه تنها زمینه افزایش تولید و ایجاد اشتغال را فراهم نمود، در کنار آنها از فرصت صادرات کالا به کشور عراق از طریق این مرز هم استفاده کرد.

کیانی در ادامه با اشاره به دیگر ویژگی ها و پتانسیلهای شهرستان مریوان، بیان داشت: وجود دریاچه زریبار به عنوان یک جاذبه گردشگری که در کشور و منطقه نیز مطرح می باشد، می تواند به عنوان یک فرصت در راستای توسعه و ارتقا صنعت گردشگری و توریسم و در نتیجه پیشرفت شهرستان مریوان مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین خواستار تسریع در احداث و بازسازی راه سنندج - مریوان شد و خاطرنشان کرد: بهره برداری از توانمندی های شهرستان مریوان نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم از جمله راه مناسب است که امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان استان شاهد تسریع در ساخت و بهره برداری از جاده جدید سنندج - مریوان در آینده ای نزدیک باشیم.

در ادامه این جلسه که با حضور استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، معاونین عمرانی و برنامه ریزی استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان و شهرستان برگزار گردید، مهمترین مشکلات مریوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.