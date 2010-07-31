توجه به مشکلات مردم ساکن در مناطق مرزی کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا مصطفی شیرزادی شامگاه جمعه در جریان برگزاری نشستی با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران استان در مریوان، عنوان کرد: مردم ساکن در مناطق مرزی استان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی را در راستای تامین امنیت در استان کردستان داشته و باید به مشکلات آنها به صورت ویژه رسیدگی شود.

وی عنوان کرد: نقش و جایگاه مردم ساکن در مناطق مرزی کشور به ویژه استان کردستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در جریان هشت سال دفاع مقدس در راستای دفاع از آرمانها و ارزشهای نظام اسلامی بی بدیل بوده و امروز نیز باید مسئولان به صورت ویژه به مشکلات و نارسایی های این مناطق توجه نمایند.

امام جمعه شهر مریوان با اشاره به لزوم تقویت امکانات رفاهی و همچنین ایجاد اشتغال برای مردم ساکن در مناطق مرزی استان کردستان به ویژه روستاها، گفت: متاسفانه علیرغم تمامی تلاشهای صورت گرفته ولی هم اکنون مردم مرزنشین در استان دچار کمبودهای هستند که امیدواریم با مدیریت جدید استان این معضلات هر چه سریعتر رفع شود.

ماموستا شیرزادی افزود: علیرغم تمامی دسیسه ها و توطئه های دشمنان نظام اسلامی، مردم استان کردستان در راستای دفاع از ارزشها و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیشتاز بوده و امروز هم مدیران باید در جهت قدرشناسی از این حضور نسبت به ارائه خدمت بهتر به مردم تلاش نمایند.

وی توسعه مراکز آموزش عالی در کنار توجه بیشتری به ایجاد واحدهای صنعتی برای افزایش اشتغال در شهرستان مریوان را خواستار شد و خاطرنشان کرد: شهرستان مریوان در تمامی حوزه ها دارای پتانسیلهای ارزشمندی است که باید با همکاری و تعامل بین تمامی مدیران از این توانمندی ها برای خدمت بهتر به مردم و رفع کاستی ها بهره برداری نمود.

در ادامه این جلسه که با حضور استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، معاونین عمرانی و برنامه ریزی استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان و شهرستان برگزار شد، مهمترین مشکلات مریوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.