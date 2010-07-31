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۹ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۶

جام جهانی واترپلو - رومانی/

تیم ایران چهارمین شکست پیاپی را تجربه کرد

تیم ایران چهارمین شکست پیاپی را تجربه کرد

ملی پوشان واترپلو کشورمان جمعه شب چهارمین باخت پیاپی خود در رقابت‌های جام جهانی واترپلوی رومانی را متحمل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی واترپلوی ایران که برای حضور در چهاردهمین دوره رقابت‌های جام جهانی واترپلو در اورادای رومانی به سر می برد، شب گذشته در دیدار با کرواسی چهارمین شکست پیاپی در این مسابقات را تجربه کرد.

بر پایه این گزارش، ملی پوشان واترپلو ایران در دیدار با تیم کرواسی، صدرنشین گروه B با نتیجه 23 بر 2 شکست خوردند. این تیم پیش از این در دور مقدماتی رقابت‌ها با نتایج 26 بر یک مقابل رومانی، 26 بر یک مقابل اسپانیا و 26 بر 4 مقابل استرالیا شکست خورده بود.

نتایج سایر دیدارهای شب گذشته به این ترتیب است:
* صربستان 12 - استرالیا 9
* آمریکا 14 - رومانی 12
* اسپانیا 11 - چین 5

تیم ملی واترپلو کشورمان امروز برای کسب یکی را ردههای پنجم تا هشتم با تیم رومانی دیدار می کند که در مرحله مقدماتی با نتیجه 26 بریک مغلوب این تیم شده بود.

چهاردهمین دوره مسابقات واترپلو جام جهانی تا 9 مردادماه در شهر "اورادا" پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1125437

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