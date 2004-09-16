خاتمي: تعميم طرح توازن منطقه اي به بخش ها از اقدامات دولت براي تسريع روند توسعه آذربايجانغربي است

به گزارش خبرگزاري مهر، خاتمي در اين ديدار با اشاره به موقعيت ممتاز جغرافيايي و استعدادهاي فراوان آذربايجان غربي گفت: مردم شريف و بزرگوار اين استان مردمي مستعد و شايسته اند كه در طول 8 سال دفاع مقدس بسيار رنج كشيدند و شايسته توجه و خدمت بيشترند.

رييس جمهور با اشاره به تلاشهاي جديد دولت براي جبران نارسايي ها در استان هاي كمتر توسعه يافته گفت: براي رساندن اين استانها به سطحي مطلوب ومورد رضايت مساعدت و كمك دولت امري ضروري است.

وي باتاكيد بر ضرورت اجرايي شدن برخي تصميمات و برنامه هاي دولت در استان آذربايجان غربي كه مشمول مرور زمان شده است گفت: تعميم طرح توازن منطقه اي به تمام بخشهاي استان به استثناي بخش مركزي و توجه ويژه به بودجه اين استان در سال 84 از اقدامات دولت در تسريع روند توسعه اين استان است.

رييس جمهور همچنين تخصيص مبالغي از حساب ذخيره ارزي به طرحهاي مورد نياز استان آذربايجان غربي در آينده اي نزديك را از ديگر كمكهاي دولت براي توسعه اين استان اعلام كرد.

اعضاي مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي نيز در اين ديدار به صورت جداگانه گزارشي از وضعيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي استان و حوزه هاي انتخابيه خود ارائه دادند.

نمايندگان استان آذربايجان غربي با اشاره به ظرفيتهاي فراوان استان در زمينه كشاورزي، دامپروري، گردشگري و ترانزيت خواستار توجه و مساعدت دولت براي شكوفايي استعدادهاي منطقه در زمينه هاي مذكور شدند.

اعضاي مجمع نمايندگان استان همچنين خواستار ارتقاي وضعيت آموزش عالي، توجه بيشتر به استقرار و احداث صنايع مورد نياز، بهبود و احداث راه هاي مواصلاتي، راه آهن، احداث سيلو، تسريع در روند ساخت سدهاي در حال احداث و گازرساني به روستاها شدند.

نمايندگان استان آذربايجان غربي در مجلس شوراي اسلامي همچنين خواستار ايجاد بازارچه هاي مرزي و ايجاد تسهيلات براي مرزنشينان به منظور ارتقاي وضعيت اقتصادي مردم اين استان شدند.

استاندار آذربايجان غربي نيز در اين ديدار با اشاره به تلاشهاي دولت طي برنامه سوم توسعه براي بهبود وضعيت استان گفت: مقايسه با توسعه مناطق مركزي، تلاش بيشتري براي رفع عقب ماندگي برخي استانها لازم است.

وي همچنين از تعامل خوب نمايندگان استان با يكديگر و ارتباط مطلوب آنان بادولت در پيشبرد مسائل آذربايجان غربي ابراز خرسندي كرد.