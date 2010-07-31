به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم فقیهه سلطانی، مجید مشیری، محمد شیری، رابعه اسکویی، خشایار راد، کاظم افرندنیا، امیر غفارمنش، اشکان اشتیاق، منوچهر صفرخانی، هما خاکپاش، شهرزاد عبدالمجید، صفر کشکولی، علی ابوالحسنی، سعید کریمی، معصومه موسوی، مریم حاتمی، مبینا سادات آتشی و ... بازی می‌کنند.

داستان فیلم "عروسک شکسته" درباره نگار دختر جوانی است که گرفتار یک باند قاچاق مواد مخدر شده است و ... عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویر برداری: علی عالمی، مدیر تولید: سعید قاسمی، مدیر صدابرداری: هادی افشار، مدیر برنامه‌ریزی: مژگان طباطبائی، دستیار اول کارگردان: سید بهمن حسینی، منشی صحنه: محبوبه خوش روش، طراح گریم: اهورا قاسمی، طراح صحنه و لباس: منوچهر صفرخانی، عکس سید بهمن حسینی و روابط عمومی مجتبی احمدی.

- مستند "امام رضا (ع)" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داود بابارحیم به سفارش مرکز کرمانشاه تولید می‌شود. این مستند به موضوع عشق و علاقه مردم استان کرمانشاه به ساحت مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) می‌پردازد.

- برنامه تلویزیونی "پنجره‌های رو به هم" با موضوع جوان نمونه در صدا و سیمای کرمانشاه شبکه استانی زاگرس تولید می‌شود.

- شبکه استانی سیمای اترک در خراسان شمالی راه‌اندازی شد.

- ضرغامی از برنامه ویژه کنکوری‌ها با عنوان "کنکور" که از شبکه آموزش روی آنتن رفت، تقدیر کرد.

- فیلم سینمایی "امید و آرزو" 10 مردادماه ساعت 23:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی هاروی فراست و نقش‌آفرینی ارین کاترل، اسکات تیلر، کامپتون ت و دیل میدکیف تهیه شده و داستان درباره دختری به نام بلیندا است که آروز دارد پزشک شود و تمام تلاش خود را در این راه می‌کند و ...

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- فیلم سینمایی "بال‌های پروانه" 13 مردادماه ساعت 21 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی فین تروچ و بازی اینا گیرتس و جوآنا تر استیج ساخته شده و داستان درباره مرد میانسالی است که با یک پسربچه تصادف می‌کند و بعد از صحنه متواری می‌شود.

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- فیلم سینمایی "عدالت شهری" 11 مرداد ساعت 15:45 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی دان ای فانت لی و بازی استیون سگال، ادی گریفتن و کوری هارت ساخته شده و داستان درباره پلیسی به نام مکس است که توسط شخص ناشناسی کشته می‌شود و ...

- فیلم سینمایی "دریاچه خاموش" 12 مرداد ساعت 15:45 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی استیو مانیر و بازی بیل پولمن، بریژیت فوندا و ... ساخته شده است و داستان درباره تعدادی افراد است که در دریایچه توریستی توسط موجودی ناشناخته به قتل می‌رسند و ...

- فیلم سینمایی "سیل" 13 مرداد ساعت 16:30 به کارگردانی تونی میچل و بازی رابرت کارلیل و جسالین گیلسیگ از شبکه سه روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره مردمی در سواحل بخش شرقی انگلستان است که درگیر یک طوفان می‌شوند و ...