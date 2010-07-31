مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور



ایران :

از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور صورت گرفت؛ اعلام جزئیات طرح تحول اجتماعی

سرپرست معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی: مستمری بگیران تامین اجتماعی امسال هم یارانه حمایتی می‌گیرند

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی خبر داد: 100 هواپیمای جدید خریداری می‌شود

تفاهم:

رئیس شورای رقابت: ابطال معامله مخابرات به عهده شورای رقابت است

روند مثبت شاخص های بورس در هفته گذشته

افزایش 9/5 درصدی مصرف برق در کشور



جام جم :

تکلیف ثبت معاملات مسکن آخر مرداد روشن می‌شود

جوان معلول ایرانی رکورد وزنه‌برداری جهان را شکست

مشکل آزمون تافل در ایران حل شد



جوان:

عقب نشینی گام به گام غرب در برابر شروط ایران

مجلس شورای اسلامی بررسی می‌کند؛ طرح سه فوریتی برای پاسخ به تل‌آویو

آیت‌الله مکارم شیرازی: تبعیت از حکم حکومتی برای مراجع تقلید واجب است



جهان صنعت:

روایت درآمد مالیاتی دولت در 4 ماهه گذشته؛ ناکامی در اخذ مالیات اصناف

وزارت کشاورزی پنبه خودمان را زد؛ واردات فقط از ازبکستان

محتوای نامه جدید ایران به آژانس پیشنهاد فوری در وین



حمایت:

اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای ایران

تغییر کتب تمام مقاطع تحصیلی

درخواست عراق برای واردات روزانه 15 میلیون مترمکعب گاز از ایران



خراسان:

نشست بیروت پس از افشاگری حزب‌الله درباره دادگاه حریری

آغاز بررسی چگونگی مقابله با ریزگردهای عربی

تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد



دنیای اقتصاد:

رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد؛ انتقاد از سهم کم اصناف در مالیات

بنزین روسی ماه آینده می‌رسد

دو پاسخ ایران به دو اقدام متفاوت غرب



شرق:

رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد؛ تامین سوخت تهران؛ تجدید نظر ایران

وزیر ارشاد اعلام کرد: لغو انحصار آگهی‌های دولتی در "ایران"

انتقاد شدید رئیس سازمان مالیاتی از اصناف؛ 30 درصد اقتصاد را دارند اما چهار درصد مالیات می‌دهند



فرهیختگان:

رئیس مجلس شورای اسلامی: خاموش کردن صدای متفاوت نشانه دانایی نیست

وزیر اطلاعات: در مقابله با جنگ نرم موفق عمل کردیم

یک میلیون مترمربع از مراتع سفیدکوه در آتش



کیهان:

نگرانی آمریکا از شکست تحریم ایران؛ آسیا همراهی نمی‌کند

قدردانی رئیس جمهور از استقبال گسترده اصناف در پاسخ به فراخوان مالیاتی دولت

تعمیر کامل هواپیمای ایرباس به دست متخصصان ایرانی



گسترش صنعت:

ساخت انبوه کاتالیست با مشارکت "ایدرو" فردا آغاز می‌شود؛ خودکفایی در تولید بنزین کلید خورد

نخستین ذوب مجتمع فولاد هرمزگان با موفقیت انجام شد

چاپ انحصاری آگهی های دولتی لغو شد

همشهری:

3 تحول تازه برای متروی پایتخت

آغاز طرح استقبال از رمضان در شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: پیشنهاد واگذاری خدمات و سرمایه‌ گذاری به بخش خصوصی