عرضه اقلام 6 گروه کالایی با 15 درصد تخفیف در رمضان

جواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: در آستانه فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای برخی مواد غذایی، لبنی، پروتئینی، میوه و سبزی، خرما و شیرینی های مرسوم در این ایام و نیز تقارن ایام پایانی این ماه با زمان بازگشایی مدارس و دانشگاهها و به تبع آن افزایش تقاضا برای اقلامی همچون لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش، طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این طرح با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه، تامین مایحتاج عمومی مردم و برنامه ریزی برای تامین و توزیع به موقع اقلام پرمصرف اجرا و در نهایت با تخلفات به صورت سریع و دقیق رسیدگی می شود.

وی تصریح کرد: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در دو مرحله اجرایی، طراحی شده است، به نحوی که مرحله مقدماتی شامل اطلاع رسانی و هماهنگی با دستگاههای مرتبط، در فاصله زمانی 29 تیرماه تا 5 مردادماه جاری اجرایی شده است، ضمن اینکه از ششم مردادماه به بعد نیز، برنامه عملیاتی طرح دنبال می شود.

به گفته تقوی، کالاهای هدفگذاری شده در این طرح شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، شکر، خرما، برنج، شیریارانه ای و سایر مواد غذایی است که توزیع آن از طریق شبکه های رسمی، صنوف، فروشگاههای زنجیره ای، فروشگاههای اتحادیه های توزیع اسکاد، امکان، فرهنگیان و اتکا هدفگذاری شده است. ضمن اینکه در تهران، هماهنگی های لازم با میادین اصلی میوه و تره بار نیز صورت گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این، نمایشگاههایی در قالب جشنواره عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی برای ایام ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده است که با هماهنگی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی در کلیه مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت برگزار خواهند شد.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه ها از 13 مردادماه در سراسر کشور آغاز به کار می کند و در آن، عمده محصولات کشاورزی و غذایی که از طریق تعاونی های روستایی تولید شده، با 5 تا 15 درصد تخفیف ارایه می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، صنوف و اتحادیه های صنفی نیز برای عرضه کالاهای مذکور، برنامه فروش فوق العاده را ترتیب داده اند تا مصرف کنندگان بتوانند کالاهای خود را در طول ماه مبارک رمضان با 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار از طریق آنها تامین کنند.

تقوی گفت: همچنین طرح نظارت و بازرسی نیز در کنار عرضه مستقیم کالاها با هماهنگی کلیه سازمانهای بازرگانی استانها، استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و جماعات و سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که کلیه نیروها و بازرسان معطوف به گروههای کالایی مذکور می شوند.

وی افزود: در جریان این طرح، با هرگونه تخلفی به شدت برخورد می شود و پرونده های تشکیل شده برای متخلفان نیز خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد. تقوی گفت: امروز اولین مرحله گزارش گیری از بازرسان تا آخر ساعات اداری، انجام خواهد شد.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: سامانه 124 نیز به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، در طول شبانه روز فعال است و در دو شیفت به صورت زنده، پیام های مردمی را دریافت می کند و در یک شیفت نیز پیامهای مردمی را ضبط خواهد کرد.