ادامه سفر سران عرب به لبنان/ ورود امیر قطر به بیروت و دیدار با سلیمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی روز گذشته به محض ورود به لبنان با میشل سلیمان رئیس جمهور این کشور در کاخ بعبدا دیدار کرد. امیر قطر در این دیدار اظهار داشت: ما خواهان حفظ وحدت لبنان هستیم.

شیخ حمد آل ثانی همچنین با اشاره به سفر همزمان رئیس جمهور سوریه و پادشاه عربستان سعودی به بیروت حمایت های آنها از لبنان را ستود.

امیر قطر در ادامه گفت: همبستگی ما با لبنان رکن اساسی سیاست ما است و از هر کاری که از این کشور حمایت می کند دریغ نخواهیم کرد و این امر تنها در راستای حفظ وحدت لبنان صورت نمی گیرد، بلکه هدف از آن حفظ وحدت امت عربی و آینده آن است.

شیخ حمد آل ثانی در سفر سه روزه خود به لبنان با دیگر مقامات رسمی این کشور دیدار خواهد کرد. وی همچنین قرار است از روستاهای ویران شده جنوب لبنان در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی نیز بازدید کند. وی علاوه براین روز یکشنبه به مناسبت روز ارتش لبنان در مراسم فارغ التحصیلی شماری از افسران لبنانی مشارکت خواهد کرد.