سیل در پاکستان 300 قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس پاکستان، در پی جاری شدن سیل در شمال غرب پاکستان بیش از صد خانه تخریب شد و عملیات امداد در این مناطق ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جاری شدن سیل در ایالت‌های شمال غربی و بخش کشمیر پاکستان سبب شده که ده‌ها روستای این مناطق به زیر آب فرو روند.

مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که از آغاز هفته تا کنون بیش از ۳۰۰ نفر بر اثر سیل کشته و بسیاری نیز مفقود شده‌اند و از حال آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.

بر همین اساس، بارش باران و سیلاب در ایالت خیبر پاکستان، ارتباط ۴۰۰ هزار شهروند این ایالت را با دنیای خارج قطع کرده است.