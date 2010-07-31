کشف خواص جدید گرافن برای توسعه دستگاههای الکترونیکی آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده گرافن از یک لایه تک اتمی کربن تشکیل شده است و در سالهای اخیر به عنوان یکی از مولکولهای مورد توجه فیزیکدانان و مهندسان الکترونیک قرار داشته است. این ماده از پتانسیل بالایی برای جایگزینی با سیلیکون در ساخت نیمه رساناها برخوردار است.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و لابراتوار ملی لارنس برکلی دریافتند درصورتیکه که گرافن در شرایط کشش قرار گیرد نانو حبابهایی را شکل می دهد که در آنها الکترونها همانند زمانی که در یک میدان مغناطیسی واقع شده اند رفتار می کنند.

نتایج این تحقیقات گامی مهم در شناخت این ماده و امکان استفاده از آن در ساخت سیستمهای نیمه رساناها است.

دانشمندان این خاصیت جدید را با ساخت یک ورقه گرافن بر روی سطح یک بلور پلاتین کشف کردند به این ترتیب توانستند یک ساختار سه بعدی بدشکل شده را به دست آورند که به سه جهت مختلف کشیده می شد.

این محققان تشکیل حبابهای نانویی از 4 تا 10 نانومتر را در این ماده مشاهده کردند که در اطراف آنها الکترونها به روش عجیبی رفتار می کردند به طوری که در داخل این حبابها الکترونها به جای اینکه همانند آن چیزی که در گرافن نرمال رخ می دهد در باندهای انرژی در کنار هم قرار گیرند در سطوح کوانتومی انرژی تشکیل گروه دادند.

تصویر گرافن در حالت بدشکل شده

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "درصورتیکه الکترون در یک مسیر مدور در یک میدان مغناطیسی بسیار شدید تا 300 تسلا قرار گیرد سطوح انرژی با سطوحی که الکترون اشغال می کند یکسان می شود که این میدان مغناطیسی 30 برابر میدانی است که در دستگاههای روزنانس مغناطیسی به کار می رود. به طوری که اسکنرهای روزنانس مغناطیسی در میدان مغناطیسی با شدت کمتر از 10 تسلا عمل می کنند درحالی که میدان مغناطیسی زمین در سطح خاک برابر با 31 میکروتسلا است."

براساس گزارش ساینس، به اعتقاد این محققان، رصد این پدیده راه جدیدی برای درک چگونگی کنترل حرکت الکترونها در گرافن و در نتیجه درک چگونگی تغییر دادن خواص الکتریکی از طریق بدشکل کردن آن است.