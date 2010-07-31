باید به دادگاه ترور حریری خاتمه داد/ مقاومت خط قرمز ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، "بشار اسد" و "ملک عبدالله" در دیدار شب گذشته خود در بیروت که سه ساعت طول کشید، درباره تحولات اخیر لبنان گفتگوهای صریحی با یکدیگر داشتند.

بر این اساس، گفته می شود رئیس جمهور سوریه در این ملاقات با اشاره تجربه منفی دمشق در تعامل با دادگاه بین المللی بررسی عوامل ترور رفیق حریری، اظهار داشت: تداوم این مسئله به نفع مصالح و ثبات لبنان نیست و این موضوع باید خاتمه یابد.

اسد سیاسی کاری دادگاه بین المللی ترور حریری را عامل این مسلئه دانست و افزود: این دادگاه لبنان و منطقه را در آن واحد در معرض تهدید قرار داده است.

رئیس جمهور سوریه در ادامه گفتگو با پادشاه عربستان با تاکید بر لزوم چاره اندیشی برای خاتمه دادن به مسئله دادگاه بین المللی در تایید مواضع حزب الله تاکید کرد: حزب الله هرگز نمی تواند دادگاه بین المللی را در حالی که این دادگاه مقاومت را به دست داشتن در ترور حریری متهم کرده، قبول کند.

اسد تصریح کرد: اگر اصراری بر تداوم فعالیت این دادگاه وجود دارد پس حزب الله نیز آماده رویارویی با آن است، چون مورد حمله قرار گرفته است.

رئیس جمهور سوریه با اشاره به اینکه دمشق مقاومت لبنان را خط قرمز می داند، تاکید کرد: اجازه نمی دهیم کسی حزب الله را مورد هدف قرار دهد.

روزنامه الاخبار در ادامه با اشاره به منابع آگاه خود می نویسد: ملک عبدالله که با این اظهارات صریح و شفاف اسد درباره عدم سکوت حزب الله در مسئله دادگاه بین المللی مواجه شده بود انتقاد و یا اظهاراتی بر خلاف آن مطرح نکرد و تنها حواستار جلوگیری از وقوع درگیری و خشونت در لبنان و بررسی راهکارهایی برای حل مسئله دادگاه بین المللی شد.

خاطر نشان می شود، اخیرا برخی از شخصیت های جریان المستقبل لبنان از توجیه اتهامات احتمالی علیه برخی از مقامات حزب الله در مسئله ترور رفیق حریری طی ماه های آتی خبر داده بودند. مسئله ای که واکنش شدید "سید حسن نصرالله" دبیرکل جنبش حزب الله لبنان مواجه شد.

همچنین دیگر روزنامه های عربی نیز با پرداختن به سفر سران سوریه، قطر و عربستان به بیروت آرامش اوضاع در این کشور پس از مطرح شدن اتهامات اخیر علیه مقامات حزب الله در مسئله ترور رفیق حریری را پوشش داده اند.