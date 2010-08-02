هجوم گردشگران به دماوند صفهای طولانی خرید نان ایجاد کرد

فرزاد شلیله در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج خاطرنشان کرد: تا کنون پیگیریهای مسئولین ذیربط در مسائل آرد و نان شهرستان دماوند مناسب بوده است.

این مسئول با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در ایام فصول گرم سال، اغلب مناطق شهرستان دماوند به دلیل وجود آب و هوایی مطبوع مورد توجه و البته اسکان قشر پایتخت نشین قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بروز این امر موجب انفجار یکباره جمعیت فصلی در دماوند می شود که امسال این افزایش بار جمعیتی با ماه مبار ک رمضان همراه است و ایجاد صفهایی طولانی و بی سابقه در نانواییهای شهرستان امری قابل پیش بینی خواهد بود.

شلیله در خصوص تمهیدات قابل اجرا در راستای کاستن از این معضل افزود: به جهت آنکه روزه داران محلی و میهمانان شهرستان دماوند در ایام ماه پر فیض و برکت رمضان با مشکلاتی از این دست مواجه نشوند باید تمهیداتی اندیشیده و اجرایی شود.

معاون فرماندار شهرستان دماوند بیان داشت: در این ایام می توان با اقداماتی نظیر نظارتهای مستمر بر عملکرد نانواییها، در چرخه قرار گرفتن مراکز پخت نان پلمپ شده و راه اندازی هر چه سریعتر نانواییهای در حال احداث، نان گرم را به سفره افطار میهمانان خدا برسانیم.

این مسئول با گلایه از بسته بودن برخی نانواییهای سطح شهرستان در ایام تعطیل عنوان کرد: متاسفانه در ایام تعطیل برخی نانواییهای سطح شهرستان دماوند نیز با تعطیل کردن واحد خود بدون انجام هماهنگیهای لازم معضلاتی را برای شهروندان به وجود می آورند.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.