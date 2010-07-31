غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر با بین اینکه تاکنون سهام عدالت در 19 مرحله به مشمولان آن پرداخت شده است، گفت: پرتفوی سهام عدالت مربوط به سهام 56 شرکت بزرگ است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی تعداد سهامداران قطعی سهام عدالت را بالغ بر 35 میلیون نفر اعلام کرد و افزود: در برگزاری مجامع این شرکتها، نمایندگان 30 شرکت سرمایه گذاری حضور می یابند.

وی با اشاره به تشکیل کانون شرکتهای سرمایه گذاری با 7 نفر اعضای هیئت مدیره به عوان نمایندگان سهامداران سهام عدالت، در مورد نقش آفرینی سهامداران سهام عدالت در بورس گفت: مرحله اول سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و تحت پوشش بهزیستی بوده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سهام عدالت به کارمندان، بازنشستگان، اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و برخی افراد تحصیلکرده پرداخت شده است، افزود: ممکن است که افراد گروه اول چندان با بورس آشنایی نداشته باشند، اما گروههای مذکور با بورس آشنایی دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعضای هیئت مدیره این شرکتها افراد مورد تائید بورس و سازمان خصوصی سازی و دارای تخصص هستند.

به گفته وی شرکتی که بیش از 50 درصد سهام آن معلق به دولت باشد، دولتی محسوب می شود و اگر 49 درصد سهام شرکتی متعلق به دولت باشد دولتی محسوب نمی شود، بنابراین این موضوع نیازمند اصلاحاتی است.

کردزنگنه در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مشکلات خصوصی سازی در کشور عنوان کرد: در مورد سهم صندوقها و نهادهای ماده 6 قانون به مشکلاتی برخورد می کنیم. در قانون برای صندوقها تا 40 درصد بازار سهم پیش بینی شده است و این موضوع در قانون سیاستهای کلی اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است.

کردزنگنه اضافه کرد: این در حالی است که نسبت به واگذاری سهام به نهادهای شبه دولتی انتقاد صورت می گیرد، بنابراین اگر انتقادی وجود دارد نسبت به قانون است و قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع روند اگذاری ها را کند نمی کند، تاکید کرد: بخش خصوصی نسبت به عدم توانایی در رقابت با بخش شبه دولتی گلایه مند است.