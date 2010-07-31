خروج نانهای طبخ شده از دماوند به استانهای همجوار/ به نام دماوند به کام دلالان

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، علی خواجه ای بعدازظهر شنبه در نشست "آرد و نان" این شهرستان طی سخنانی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مشاغل، بیش از نانوایها از این کالای اساسی سود می برند.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر هزینه تهیه نان و پرداخت مالیات بر عهده نانوایان است اما سود آن به جیب واسطه گران و در نهایت دارندگان سوپر مارکتهای سطح شهرستان دماوند و حتی خارج این دیار سرازیر می شود.

وی با گلایه از قیمتهای گران نانهای بسته بندی شده اظهار داشت: متاسفانه نانهای پخته شده در مراکز پخت این کالا به صورت غیر بهداشتی و گرم در داخل بسته های پلاستیکی قرار می گیرد که این امر موجب ایجاد کپک سریع بر روی این ماده غذایی می شود.

خواجه ای بیان داشت: علاوه بر فقدان کیفیت در نانهای محبوس در نایلونها، قیمت گزاف این محصول نیز موجب نارضایتی مردم شده است و گاه دیده می شود سه عدد نان را در داخل یک بسته پلاستیکی به قیمت 600 تومان تحویل مشتری می دهند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان دماوند با بیان اینکه نان پخته شده در سطح دماوند به بیرون از این شهرستان انتقال می یابد، گفت: در برخی نانواییهای سطح شهرستان دیده شده نانهای پخته شده پس از بسته بندی بجای مصرف در خود شهرستان به استانهای اطراف و حتی پایتخت انتقال می یابد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.