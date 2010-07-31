لزوم حمایت اعراب از مقاومت لبنان در برابر توطئه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز شنبه در سرمقاله خود به سفر تاریخی "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به بیروت اشاره کرد.

دراین مقاله که با عنوان " سفری تاریخی اما... " به چاپ رسید، آمده است: بی هیچ شکی سفر عبدالله بن عبدالعزیز و بشار اسد به لبنان اقدامی بی سابقه و تاریخی ا ست چرا که این برای اولین بار است که سران دو کشور با نفوذ و تاثیرگذار درمنطقه با هدف کنترل بر بحران موجود در لبنان به این کشور سفر می کنند آن هم در زمانی که دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان نزدیک است که حکم خود را صادر کند.

حال سوال اینجا است که آیا این سفر 4 ساعته می تواند این هدف دشوار را محقق سازد؟

روزنامه القدس العربی با اشاره به اینکه انتظار می رود حکم صادره از سوی دادگاه ترور رفیق حریری کاملا سیاسی باشد؛ تاکید کرد: همانطوری که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اخیرا در سخنانی از حکم دادگاه مذکور و اهداف آن ابراز تردید کرد، و حق هم کاملا با سید حسن نصرالله است، ممکن است که این دادگاه در نهایت برخی از عناصر حزب الله را به دست داشتن در این ترور متهم کند.

القدس العربی ادامه می دهد: ریشه و اساس بحران کنونی در لبنان به تمایل و رغبت اسرائیل به هدف قرار دادن مقاومت در این کشور برمی گردد آن هم از طریق ایجاد هرج و مرج که ممکن است سرپوشی بر همه تجاوزگری های احتمالی این رژیم قرار بگیرد.

این روزنامه عرب زبان درپایان تاکید می کند: اما درحال حاضر آنچه که انتظار می رود این است که همه اعراب حول محور مقاومت لبنان جمع شوند و از عناصر مقاومت در برابر توطئه های آمریکایی و اسرائیلی دفاع نمایند و اگر سفر بشار اسد و عبدالله بن عبدالعزیز در جهت این هدف انجام شده باشد می توان این سفر را سفری تاریخی نهاد. اما درغیر این صورت این سفر مانند همه سفرهای دیگر سفری گذرا با ابراز مواضعی عمومی درباره ثبات لبنان است نه بیشتر.