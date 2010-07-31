اخبار جدید صالحی از محتوای نامه ایران و زمان افتتاح نیروگاه بوشهر

دکتر علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات وزیر خارجه ترکیه مبنی بر آمادگی ایران برای توقف غنی سازی 20 درصدی تصریح کرد: اگر تاریخچه سوخت 20 درصدی را مرور کنیم ، در رابطه با غنی سازی 20 درصدی ما همواره اعلام کرده ایم که از ابتدا نیت تولید سوخت 20 درصدی نداشته ایم و به همین خاطر ما حدود یک سال قبل برای تامین سوخت راکتور تهران نامه ای به آژانس نوشته ایم.

میگفتند بلوف می زنید!

وی خاطرنشان کرد: ما دلمان می خواست که سوخت راکتور تهران را از خارج تامین کنیم ، چون تولید آن در داخل صرف نمی کرد ، اما بعد از گذشت چندین ماه درحالیکه سوخت راکتور تهران نیز رو به اتمام بود ما اعلام کردیم که توان بالقوه تامین این سوخت را داریم ، اما طرف مقابل باور نکرد و آنها اعلام کردند ایران بلوف می زند و در نهایت ما خودمان تولید این سوخت را شروع کردیم.

صالحی یادآور شد: غرض از تولید سوخت 20 درصد رفع احتیاجات و نیاز است و ما سوخت 20 درصد را برای 20 درصد آن نمی خواهیم بلکه برای تامین نیازهایمان است.

نمی خواهیم سوخت 20 درصد انبار کنیم

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما سوخت سوخت 20 درصد را فعلا برای راکتور تهران نیاز داریم البته در آینده اگر راکتورهای دیگری از این گروه داشته باشیم، بحث جداگانه ای است، اما فعلا این سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران مورد نیاز است و اگر 100 کیلو از این سوخت تامین شود برای 7 یا 8 سال راکتور تهران کافی است و نیاز این راکتور خیلی زیاد نیست.

رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: ما نیز در حد نیاز خود گفته ایم سوخت 20 درصد تولید می کنیم و ما نمی خواهیم سوخت 20 درصد را انبار کنیم قبلا هم به طرفین اعلام کرده ایم که این سوخت را شما بدهید که این کار را نکردند.

غنی سازی متوقف نمی شود

صالحی احتمال توقف غنی سازی از سوی ایران را رد کرد و گفت: غنی سازی حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و ما می توانیم تا هر درصدی از غنی سازی که نیاز داشته باشیم برای رفع احتیاجات خود طبق ان پی تی اقدام کنیم.

وی ادامه داد: خود غنی سازی 20 درصد نیز حق ما است و ما هیچگاه حق خود را واگذار نمی کنیم ، اما یک زمانی حقی وجود دارد و چون نیازش احساس نمی شود ضرورتی برای انجام آن کار دیده نمی شود.

معاون رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد که ایران حق دارد در عرصه غنی سازی برای رفع نیازش و تحت نظارت آژانس اقدام کند.

گروه وین پاسخ مکتوبی نداده است

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون نامه اخیر ایران به آژانس و پاسخ طرف مقابل به این نامه اظهار داشت: ما یک نامه ای که کلیاتی در آن بود از طریق سفیر خود در وین تسلیم مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی کردیم و مدیر کل نیز این نامه را به کشورهای روسیه، آمریکا و فرانسه تحویل داد.

صالحی افزود: فعلا پاسخ رسمی و مکتوبی دریافت نکرده ایم اما از طریق رسانه ها اعلام آمادگی آمریکا ، فرانسه و روسیه را شنیده ایم.

آمادگی نشست فوری با گروه وین را داریم

معاون رئیس جمهور در رابطه با زمان مورد نظر ایران برای برگزاری نشست با گروه وین گفت: ما این آمادگی را داریم که حتی در روزهای آینده که آمادگی طرف مقابل بر اساس چارچوب کلی نامه اعلام شود مذاکرات را شروع کنیم.

وی محل مذاکرات را وین اعلام کرد.

ضرورتی برای پاسخ دادن به سئوالات گروه وین ندیدیم

صالحی با اشاره به اینکه گروه وین در نامه خود به آژانس 9 سئوال مطرح کرده بود که جنبه های مختلف فنی ، حقوقی و سیاسی داشت تصریح کرد: این سئوالات توسط برزیل و ترکیه به خوبی پاسخ داده شد و این پاسخ ها به اطلاع آژانس و کشورهای سئوال کننده رسید و چون پاسخ کافی و وافی داده شده بود ما ضرورتی ندیدیم که پاسخ سئوالات را بدهیم اما با این حال این آمادگی را داریم زمانی که جلسه فنی برگزار شد این مسائل در آنجا بررسی شود.

افتتاح نیروگاه بوشهر هفته سوم شهریور به بعد

رئیس سازمان انرژی اتمی در خاتمه در رابطه با زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر بیان داشت: اواخر شهریورماه و هفته سوم شهریور به بعد آمادگی برگزاری جشن افتتاح این نیروگاه را داریم و مقدمات برگزاری این جشن و نحوه آن در دست بررسی و انجام است.