خشکسالی در کمین مزارع روستایی پایین دست تارود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، به رغم تلاشهای مسئولین شهرستان دماوند و انجام تمهیدات در راستای کاستن از معضل همیشگی این شهرستان، کمبود منابع آبی، اما همچنان فقدان این نعمت کم پیدا در این دیار گریبان کشاورزان دماوندی را رها نمی کند.

یکی از کشاورزان روستای "مراء" در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون معضلات کشاورزان این روستا گفت: روستای مراء و چند منطقه روستایی دیگر که در نواحی پایین دست رودخانه "تمیسون" و "زره در" قرار دارند از کمبود شدید آب رنج می برند.

فقدان مدیریت صحیح بر آبهای زراعی شهرستان دماوند

وی ادامه داد: این کمبود آب باعث می شود تا به رغم نواحی بالادست رودخانه های مذکور، نقاط پایین دستی کاملا از آب تهی شده و اراضی کشاورزی در شرف اتلاف محصولات قرار دارند.

یکی از اهالی روستای "کاجان" نیز با گلایه از مدیریت موجود بر آب منطقه افزود: اینکه در حال حاضر بدلیل کمبود منابع آبی و گرمای بیش از حد هوا از میزان داشته های سفره های زیرزمینی کاسته شده امری پذیرفتنی است.

وی بیان داشت: اما این امر در بسیاری از نقاط کشور نیز وجود دارد اما مسئولین مناطق دیگر با مدیریت همین مقدار ناچیز از آب و تقسیم عادلانه آن در بین همه ساکنین و کشاورزان اجازه تامین آب بخشی و خشکسالی در بخش دیگر را نمی دهند که متاسفانه ظاهرا این مدیریت در شهرستان دماوند وجود ندارد.

زارعی ساکن در یکی از مناطق پایین دستی تارود به خبرنگار مهر گفت: کشاورزانی که زمینهایشان در مناطق بالادستی رودخانه "تارود" قرار دارند از آب کافی برخوردار هستند.

این کشاورز ادامه داد: اگر کمی مدیریت وجود داشته باشد می توان با باز کردن بندهای رودخانه در بالادست برای تنها یک روز در نیمی از ماه، معضلات فراوان روستاهای پایین دست نیز حل شده و خشکسالی بر محصولات این نواحی تاثیری نگذارد.

طرح باز شدن بندهای تارود دماوند طی دو روز در ماه، شیوه ای موثر

بخشدار بخش مرکزی شهرستان دماوند در نشست شوراهای اداری دماوند در مسجد جامع دماوند برگزار شد پیرامون این معضل گفت: بخشداری مرکزی در خصوص معضلات یاد شده چندین بار بازدیدهایی را صورت داده است.

موسی بهرامی ادامه داد: در بازدیدهای انجام شده خشکی رودخانه های "تمیسون" و "زره در" کاملا محرز شد و جلسه ای پیرامون بررسی راه کارهای برون رفت از این بحران تشکیل گردید.

این مسئول با اشاره به مناطق مورد هجوم خشکسالی بخش مرکزی دماوند خاطرنشان کرد: جلسه مذکور با حضور نماینده فرمانداری، بخشداری مرکزی و شوراهای اسلامی روستاهای درگیر با خشکسالی نظیر، "حسارین"، "مراء"، "تمیسون"، "کاجان"، "زره در" و غیره تشکیل شد.

وی پیرامون نتایج این نشست عنوان کرد: در این نشست و با هماهنگی کشاورزان مناطق روستایی مسیر رودخانه "تارود" مصوبه ای منعقد شد تا هر 14 روز یک بار بندهای رودخانه باز شود تا مناطق پایین دست نیز از وجود آب کشاورزی متنعم شوند.

عدم شرکت مسئولان شهری دماوند در جلسه رفع این معضل

بهرامی از ممانعت مسئولین شهری دماوند در خصوص اجرای این طرح خبر داد و افزود: بندهای رودخانه تارود در شهر دماوند قرار دارد و هماهنگی مسئولان این شهر از مهمترین پیش نیازهای طرح یاد شده محسوب می شود.

بخشدار بخش مرکزی شهرستان دماوند بیان داشت: اما مسئولان شهری دماوند پیش از آغاز نشست مشترک با نمایندگان فرمانداری با اعلام اینکه در جلسه بررسی این موضوع شرکت نخواهند کرد از حضور در نشست خودداری نمودند.

این مسئول در پایان گفت: طرح باز نمودن بندهای رودخانه تارود می تواند کشاورزان مناطق بسیاری در نواحی پایین دست را از خطر ورشکستگی نجات دهد و زمینهای زراعی را از خشکیدن برهاند.

امکان پیگیری اختلافات بر سر حقابه از طریق مراجع قضایی

رئیس امور آب شرق استان تهران نیز در این نشست اظهار داشت: در مناطق مختلف روستایی نوع آب و شیوه تقسیم آن مشخص و تعریف شده است و بر اساس این تعاریف حقابه هر زمین معین می گردد.

سعید شاهرخ نیا با ارائه تعریفی از حقابه خاطرنشان کرد: حقابه میزان آب زراعی است که به طرقی مانند ثبت در دفاتر اسناد رسمی، اخذ سند مالکیت و تقسیم به شیوه کدخدامنشی به کشاورزان اختصاص می یابد.

این مسئول با بیان اینکه اختلاف بر سر حقابه را می توان از طریق مراجع قضایی پیگیری نمود، عنوان کرد: حقابه از جمله مواردی است که می توان اختلافات آن از طریق مراجع قضایی دنبال کرد اما مسئولیت مدیریت این بخش زراعی بر عهده جهاد کشاورزی می باشد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.