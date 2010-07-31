مغز احساسات دیگران را به صورت یک تصویر انتزاعی می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر، انسانها در تشخیص حالات احساسی دیگران توانایی بالایی دارند و می توانند سیگنالهای متعدد غیرکلامی را درک کنند و به سرعت حالات ذهنی حتی پیچیده را از میان حجم وسیعی از تحریکات دیداری و شنیداری تشخیص دهند.



اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه ژنو سوئیس، دانشگاه دورهام انگلیس و دانشگاه ترنتوی ایتالیا در بررسیهای خود نشان دادند که فضاهایی از مغز وجود دارند که این حالات ذهنی را مستقل از سیگنالهای حسی ادارکی بروز می دهند.

این محققان با استفاده از رزونانس مغناطیسی پاسخهای نورونی به پنج احساس پایه (خشم، تنفر، ترس، خوشبختی و غم) را مورد بررسی قرار دادند.

این بررسیها نشان داد که در فضای کورتکس جلوپیشانی میانی (MPFC) و در لب گیجگاهی فوقانی چپ، مدلهای فعال سازی نورونی ویژه ای برای احساسات ادراکی و مستقل از حالت حسی این احساسات وجود دارد.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "ما دریافتیم که کورتکس جلوپیشانی میانه و لب گیجگاهی فوقانی چپ مقولات احساسی را در یک سطح انتزاعی و به روشی مستقل از حالت ادارکی احساسات بروز می دهند. این فضاها نقشی اساسی در درک و دسته بندی حالات احساسی دیگران ایفا می کنند."

به منظور دستیابی به این نتایج، این نورولوژیستها به 18 داوطلب فیلمی را نشان دادند که در آن چهار بازیگر (دو مرد و دو زن) بازی می کردند. در این فیلم تنها حالات صورت و حالات بدن بازیگران دیده می شد که این حرکات با تحریکات کلامی کوتاه مدت همراه بود. به طوری که در حدود یک ثانیه حرف ندای غیر زبانی "آه" شنیده می شد.

تمام تحریکات استفاده شده در سه حالت بیانی چهره، بدن و صوت غیر زبانی بر روی پنج حس پایه خشم، تنفر، ترس، خوشبختی و غم قرار داشتند.

بلافاصله پس از بروز هر تحریک از داوطلبان خواسته می شد که شدت بیان احساسی ادارکی را در مقیاس یک تا 3 ارزیابی کنند.

براساس گزارش ژورنال نوروساینس، در این تحقیقات، این دانشمندان دریافتند که در MPFC و در لب گیجگاهی فوقانی چپ، مدلهای فعال سازی نورونها با احساسات مختلف مرتبط است به طوری که مغز یک تصویر انتزاعی از پیش تعیین شده از این احساسات دارد و زمانی که یک احساس حتی از طریق حالات تحریکی مختلف بروز یابند تنها در نورونهای مسئول پردازش همان احساس درک می شود.