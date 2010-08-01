سرگردانی رانندگان درپیچ وخم حفاریها/ خیابانهای شیراز تست هوش می گیرند!

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، چند هفته پیش بود که در شیراز مردمی که صبحگاه از خانه های خود خارج شده و قصد عزیمت به محل کار را داشتند با حفاریهایی مواجه شدند که سراسر خیابان را گرفته بود. این حفاریها به آبفای شیراز تعلق داشت که با هد ف ایجاد خط انتقال فاضلاب شمال و شمال غرب شیراز به تصفیه خانه دراز مدت صورت گرفته بود.

این حفاریهای ناگهانی باعث شد که مردم در ابتدای اجرای این پروژه با کمی سرگردانی مواجه شوند و مسیرهای دیگری را برای تردد انتخاب کنند به گمان اینکه تا چندی دیگر حفاریها به اتمام می رسد و آسفالتها نیز ترمیم می شود و یا شمار این عملیات شهری در مساحتی محدود باقی خواهد ماند اما هرچه از روزهای اولیه شروع حفاریها گذشت عرصه نیز بر ساکنین محدوده های شمالی و شمال غرب شیراز تنگ تر شد به گونه ای که اندک اندک تمامی راه های فرهنگ شهر تا چهارراه هوابرد دستخوش حفاریهای شهری این پروژه قرار گرفت و مردمی که تا پیش از این از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده می کردند با گذشت زمان و رشد بیشتری حفاریها دیگر کمتر می توانستند مسیرهای مختلف را برای جایگزینی پیدا کنند.

اکنون که مدت زمانی بیش از یک ماه از این حفاریها می گذرد ترافیک منطقه فرهنگشهر، زرهی، هوابرد و ... هر روز بیشتر و بیشتر می شود و مسئولان امر نیز نسبت به رعایت حداقل نکات ترافیکی بی توجهی می کنند.

اکنون این قسمت از خیابانهای شهر شیراز بیشتر از اینکه به خیابان شباهات داشته باشد به بازیهای رایانه ای شبهات دارد که قهرمان بازی باید برای رسیدن به مقصد مورد نظر خود سختی های زیادی را متحمل شود و موانع و اتفاقات غیر منتظره متعددی را از پیش روی خود بردارد که البته برای این کار نیز نقشه راهی در دست نیست بلکه باید از هوش فردی برای رسیدن به هدف استفاده کند.

ترافیک مقابل پارک کودک در شیراز

خیابانهای شیراز نیز اکنون چنین وضعی دارند با این تفاوت که در بازیهای رایانه ای حداقل یک نقشه راه برای مخاطب ترسیم می شود اما در این حفاریها رانندگان از دانستن مسیرهای که در دست حفاری است و بار ترافیکی بیشتری دارد نیز محروم مانده اند و بر این اساس باید از هوش و پیش بینهای خود استفاده کنند که با توجه به گذشت زمان حفاریها به چه منطقه ای رسیده و با این احتمال باید برای فرار از ترافیک چه مسیری را انتخاب کنند.

خیابانهایی با کاربری تست هوش رانندگان

خیابانهای شیراز اکنون کاربری تست هوش را نیز دارد که در آن باید خودشان محاسباتی از وضعیت حفاریها و میزان پیشرفت آن داشته باشند و با توجه به میزان شناختی که از خیابانها و راه های فرعی دارند بتواند مسیریابی کند و آنهایی که از ذکاوت بیشتری برخوردارند راه های مناسب را انتخاب کرده و آنهایی که با خیابانهای شهر آشنایی ندارند باید رنج توقف در ترافیکهای شهری را به جان بخرند.

در برخی از محدوده ها آنقدر راه دسترسی باریک می شود که رانندگانی که به ناچار وارد این ترافیک شده اند باید از پیاده روها برای خروج از ترافیک استفاده کنند.

تمام این شرایط همگی نشان دهنده این است که در هیچکدام از این پروژه های اطلاع رسانی شهری و محلی برای شهروندان و رانندگان دنبال نشده و رانندگان از وجود این حفاری در نقاط مختلف شهر بی خبر هستند.

عدم مدیریت ترافیک امری است که بر بروز ترافیکهای چند ساعته در شهر شیراز در پی این حفاریها به خوبی نمایان شده است.

مشاهده و تحقیقات میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد که در بالادست و پائین دست این پروژه ها هیچگونه اطلاع رسانی مناسبی مبنی بر وجود حفاری نصب نشده و رانندگان بی اطلاع، زمانی از وجود حفاری در یک منطقه مطلع می شوند که در آن گرفتار آمده اند.

ترافیک شیراز

اینکه اطلاع رسانی محلی باید در قبل از رسیدن رانندگان به محل پروژه نصب شود حداقل و ابتدایی ترین کاری است که برای جلوگیری از افزایش حجم ترافیک از سوی پیمانکاران دستگاه های مرتبط باید صورت گیرد و در مرحله قبل از آن نیز باید از طریق جراید نقشه این عملیاتها، میزان پیشرفت و مسیرهای که در آینده دستخوش ترافیک می شوند به سمع و نظر مردم رسانده شود.

البته این دسته از ترافیکها فقط محدود به این پروژه نیست بلکه اغلب دستگاه های خدمات شهری در زمانیکه قصد دارند عملیات حفاری را در شهر آغاز کنند بدون توجه به تبعات ترافیکی، کار را شروع کرده و بر این اساس ترافیکهای سنگین را باید تحمل کنند.

اطلاع رسانی شهری و محلی برای انتخاب مسیرهای جایگزین حداقل حقی است که شهروندان در جریان عملیات شهری دستگاه های مختلف دارند و در این خصوص در کلانشهر شیراز چنین مدیریتهای ترافیکی جدی گرفته نمی شود.

رضایی: علائم ترافیکی باید در محل پروژه ها نصب شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: این حفاریها متعلق به آبفای شیراز است و پروژه هایی که در حال اجرا هستند نیز به صوت ملی در حال اجراست و اعتبارات آن نیز از موسسات بین المللی تامین شده و باید هرچه سریعتر این پروژه ها انجام می شود.

محمود رضایی با اشاره به اینکه البته در این پروژه ها باید محورهای تحت عملیات حفاری به طور مناسب به صورت شهری و محلی اطلاع رسانی شود و علائم ترافیکی نیز در محل پروژه ها نصب باشد، افزود: باید در محل پروژه ها تابلوهای اطلاع رسانی نصب شود تا مردم قبل از رسیدن به ترافیک مسیر بهتری را انتخاب کنند.

عرض کم خیابان برای عبور خودروها

در این خصوص دست اندرکاران آبفای شیراز در پی پیگیریهای خبرنگار مهر نیز اعلام کرده اند که از قبل ازشروع پروژه در رسانه ها اطلاع رسانی لازم پیرامون وضعیت حفاریها و جزئیات آن صورت گرفته ضمن اینکه برای اطلاع رسانی نیز مشغول طی مراحل برای دریافت مجوز جهت نصب پلاکاردهای لازم هستند.

مدیریت ترافیک حلقه مفقوده عملیات شهری شیراز است

آنچه طی این مدت مشاهده شده فقدان مدیریت مناسب ترافیکی در زمان وقوع چنین عملیاتهای ناگهانی است که باعث بروز اختلال در تردد شهروندان می شود.

مدیریت ترافیک امری است که با انجام چند کار ساده نظیر تغییر مسیرها و ترسیم نقشه های ترافیکی و همچنین تعریف مسیرهای جایگزین برای شهروندان محقق می شود اما در عملیات حفاری اخیر شیراز این امر از سوی مسئولان حوزه شهری شیراز و متولیان امر نادیده گرفته شد و پیامد آن نیز ترافیکهای طولانی مدت بود که با پیش بینی های قبلی می توانست به حداقل برسد.

به هر حال برای جلوگیری از ادامه این روند باید با هماهنگی که بین تمام دستگاه های مرتبط صورت می گیرد بر روان سازی ترافیک شیراز از طریق اطلاع رسانیهای به موقع، تعیین مسیرهای مناسب و اموری از این قبیل اقدام شود.

بدون شک هیچیک از شهروندان مخالفتی با توسعه و عمران شهری ندارند و برای تحقق این امر رنج و تحمل مشکلات را نیز خواهند پذیرفت اما زمانیکه با پیش بینی تمهیداتی می توان از بروز مشکلات گسترده جلوگیری کرد دیگر کم کاری یا کم توجهی قابل توجیه نیست.