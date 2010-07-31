40 طرح نمایشی در فصل دوم پروژه چهار فصل تئاتر شرکت کردند

ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فصل دوم از پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران در سال 89 با رسیدن حدود 40 طرح با موضوع نمایشنامههای زندگینامهای آغاز به کار کرد. هیئت علمی این فصل از پروژه متشکل از سعید اسدی، حسین کیانی، نغمه ثمینی و بنده پس از بررسی تعداد 14 طرح از هشت استان کشور را به عنوان طرحهای برگزیده برای نگارش نمایشنامه انتخاب و نظرات خود را در خصوص هر کدام از طرحها از طریق ایمیل به نویسندگان آنها ارسال میکنند.
وی اذعان داشت: نویسندگان طرحها تا پایان مردادماه با توجه به نکاتی که به ایشان درباره طرحهایشان گفته شده برای نگارش و ارسال کامل نمایشنامه و ارسال به دفتر پروژه فرصت دارند. بعد از مطالعه نمایشنامهها با توجه به شرایط موجود کارگاههای فصل دوم در تابستان برگزار میشود.
مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران درباره وضعیت نمایشنامههای فصل نخست پروژه در سال 89 گفت: نمایشنامههای فصل نخست که بعد از شرکت نویسندگان در کارگاهها توسط هیئت عملی فصل در حال مطالعه هستند تا بر اساس سه اولویت "اجر"ا، "چاپ" و "چاپ و اجرا" مورد ارزیابی قرار گیرند.
مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران از حضور 40 طرح در فصل دوم این پروژه در سال 89 با موضوع نمایشنامههای زندگینامهای خبر داد.
ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فصل دوم از پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران در سال 89 با رسیدن حدود 40 طرح با موضوع نمایشنامههای زندگینامهای آغاز به کار کرد. هیئت علمی این فصل از پروژه متشکل از سعید اسدی، حسین کیانی، نغمه ثمینی و بنده پس از بررسی تعداد 14 طرح از هشت استان کشور را به عنوان طرحهای برگزیده برای نگارش نمایشنامه انتخاب و نظرات خود را در خصوص هر کدام از طرحها از طریق ایمیل به نویسندگان آنها ارسال میکنند.
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